Olyan üzletet nyitott a Tesco, amilyen még nem volt Magyarországon

Megnyílt Budapesten az első hivatalos franchise rendszerben működő Premier-bolt, amely egyben az Egyesült Királyságon kívüli első ilyen üzlet is. A Nagy-Britanniában közel ötezres hálózattal és több mint harmincéves múlttal rendelkező élelmiszer-kiskereskedelmi lánc a Tescóval együttműködésben lépett a magyar piacra. A XIII. kerületi, mintegy 200 négyzetméteres bolt nagyjából négyezer terméket kínál, és a nagybevásárlás mellett a gyors, kényelmi vásárlást is kiszolgálja.

A Tescóval együttműködésben megnyílt az első olyan hazai Premier-bolt, amely franchise rendszerben működik. Az üzlet Budapesten, a XIII. kerületben, a Hegedűs Gyula utca 93. szám alatt nyitott meg.

Bár a márka nem teljesen ismeretlen Magyarországon – ősszel már nyílt egy Premier üzlet Csepelen egy korábbi Tesco Express helyén –, a mostani az első olyan egység, amely hivatalos franchise partnerrel működik, ráadásul az Egyesült Királyságon kívül elsőként.

A Premier Nagy-Britannia egyik legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi franchise hálózata, amely közel 5 ezer üzlettel rendelkezik és több mint harmincéves múltra tekint vissza.

Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója a megnyitón arról beszélt, hogy a Premier több évtizedes brit tapasztalatát szeretnék elhozni a magyar piacra is, ugyanakkor hangsúlyozta: a sikerhez egyszerre van szükség a nemzetközi tudásra és a helyi piac ismeretére, ezért kulcsszerepe van a franchise partnernek.

A vezérigazgató felidézte, hogy korábban egy tesztüzletet nyitottak, a mostani azonban már teljes értékű franchise-egységként működik. A Tesco a partnerek számára vissza nem térítendő támogatást biztosít, emellett logisztikai és informatikai hátteret is nyújt a működéshez.

A cég keresi a partnereket, de egyelőre nem tettek közzé célszámokat azzal kapcsolatban, hogy hány üzletet szeretnének látni Magyarországon.

Az üzlet mintegy 200 négyzetméteren működik, és körülbelül négyezer terméket kínál.

A koncepció célja, hogy egyszerre szolgálja ki a nagybevásárlást végző vásárlókat és a gyors, kényelmi vásárlásokat keresőket. A boltban melegétel- és kávékínálat is helyet kapott.

Szatmáry Márk, a Premier franchise partnere és az üzlet vezetője arról beszélt, hogy a koncepció újdonságot jelent a magyar piacon, és szerinte hosszú távon is fenntartható modell lehet.

Címlapkép forrása: Portfolio