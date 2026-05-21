Radnai Márk: nem klasszikus pártot építene a Tisza, hanem új politikai rendszert

Radnai Márk szerint a Tisza nem tervezi, hogy a választási győzelem után hagyományos, hierarchikusan felépített pártszervezetté váljon. Mint mondta, nem hisz abban a modellben, ahol helyi, megyei és regionális pártvezetők rendszere épül ki, mert szerinte az ilyen monolit struktúrák előbb-utóbb központi irányításhoz és az egyéni kezdeményezések eltűnéséhez vezetnek.

A Tisza hivatalos tagságát ezért egyelőre nem nyitnák ki a jelenlegi 29 főről, noha a parlamenti képviselőik jelentős része sem párttag.

A párt alelnöke úgy látja, ez nem gyengeség, hanem éppen fék és ellensúly lehet az új politikai rendszerben. Szerinte a Tisza mögött álló embereket nem a párthűség, hanem az ügyhöz való hűség tartja össze. Probléma akkor keletkezhetne, ha a kormány egészen mást kezdene el csinálni, mint amiért ezek az emberek beléptek a politikába.

A Tisza Szigetek szerepe is átalakulhat a kampány után. Radnai szerint a választás megnyerése után a cél már nem pusztán a kormányváltás, hanem a „rendszerváltás” és a demokratikus berendezkedés újraépítése. A Tisza ezért azt vizsgálja, hogyan lehet olyan kereteket létrehozni, amelyekben az alkalmi támogatók, a helyi közösségi életben aktív szereplők és a későbbi önkormányzati ambíciókkal rendelkező tagok is megtalálják a helyüket.

Az új kormány működéséről Radnai azt mondta,

Magyar Péter a választási győzelem óta sem váltott ritmust.

Példaként említette, hogy a kormányüléseket heti kétszer, nyolcórás időtartamban tartják. Szerinte ha ezt a munkatempót és hatékonyságot sikerül fenntartani, az a kormány működésének népszerűségét is erősítheti.

A Tisza alelnöke ugyanakkor nem számít arra, hogy a kormány folyamatosan ilyen erős támogatottság mellett működhet majd. Szerinte „elmúlnak a mézeshetek”, és száz százalékig biztos abban, hogy lesznek népszerűtlen döntések. Úgy fogalmazott: nem lehet úgy kormányozni, hogy ilyenek ne legyenek, de szerinte

döntő különbséget jelenthet, ha a kormány világosan elmagyarázza, miért hoz meg egy-egy intézkedést, milyen gazdasági hatásai vannak, és milyen helyzet vezetett odáig.

Radnai szerint az egyik legnehezebb pillanat az lesz, amikor az emberek szembesülnek az ország valós állapotával. Úgy látja, csak mély szembenézés után lehet elfogadni az előttük álló kihívásokat. Hangsúlyozta: nem szabad irreális várakozásokat kelteni azzal kapcsolatban, hogy Magyarország 3, 5, 10 vagy 15 év alatt hova juthat el, ha nincs mögötte valós megvalósítási terv.

Az interjúban szóba került Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzete is. Radnai szerint a Tisza részéről nem politikai bosszúról van szó, de úgy látja, Sulyok nem gyakorolhatja tovább az elnöki jogokat az új politikai helyzetben. Az utódlás módjáról szerinte még nincs végleges döntés, de ő személyesen a közvetlen köztársaságielnök-választást tartaná helyesnek.

Radnai Márk az új feladatköréről is beszélt. A Működő és Emberséges Magyarország Intézet célja szerinte nem az lesz, hogy kommunikációs fókuszcsoportok alapján politikai üzeneteket gyártson, hanem hogy az állampolgári igényekből, nemzetközi példákból és szakpolitikai elemzésekből

döntéselőkészítő modellek szülessenek.

A cél az, hogy az emberek ne csak véleményt mondhassanak, hanem követni is tudják, hogyan lesz egy társadalmi igényből szakpolitikai javaslat, majd törvény.

Radnai szerint ez lehet az egyik legfontosabb különbség az előző rendszerhez képest: a Tisza nem csak kormányozni akar, hanem olyan részvételi kereteket építene, amelyekben az állampolgárok érthetik és követhetik a döntéshozatalt. A kérdés az, hogy ez a mozgalmi logika mennyire tartható fenn akkor, amikor a Tiszának már nem kampányt, hanem országot kell vezetnie.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images