Rövid távon itt lehet a forint menetelésének a vége

A választások óta jelentősen erősödött a forint az euróval szemben, rövid távon nem számítunk további jelentős felértékelődésre – mondták az Erste Bank elemzői csütörtöki sajtóeseményükön. A bank szakértői szerint vannak olyan tényezők, melyek később új erőt adhatnak a forintnak. A gazdasági kilátások kapcsán az elemzők úgy vélik, hogy kicsit gyorsulhat a növekedés, az inflációs kockázatok viszont továbbra is jelen vannak.

Az utóbbi hetekben valamelyest enyhült az optimizmus a közel-keleti lezárásával kapcsolatban, ezt jelzik a határidős energiaárak – mondta a bank csütörtöki sajtóeseményén Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője. A szakember kiemelte, hogy a magyar gazdaságban jól indult az idei év, de ebben vannak egyedi tényezők, márciusban a kiskereskedelemben és az iparban is lehetett ilyen átmeneti pozitív hatás. Az iparban ilyen lehetett a debreceni BMW-gyár termelésének fokozatos beindulása, ugyanakkor a fontosabb külpiacok áprilisi számai nem adnak okot egyöntetű optimizmusra. Összességében az elemzők 1,5% körüli növekedésre számítanak idén, 2027-ben pedig ez 2,2%-ra gyorsulhat.

Az inflációs kilátások rontják valamelyest a gazdasági képet, az ipari termelői árak és a várakozások emelkedése is arra utal, hogy 2026 végén-2027 elején tetőzhet az újabb áremelkedési hullám. Az inflációs nyomás jelentős része a 2027-es évre tolódhat át, ami 4,5%-os éves átlagos áremelkedési ütemet jelenthet – vetítette előre Nagy János.

A fenti környezetben a piaci kamatvárakozások volatilisan alakultak az elmúlt hetekben, a közel-keleti háború kitörésekor elkezdtek kamatemeléseket árazni, majd a választások után jött a fordulat – emelte ki Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője. Az elmúlt napokban az infláció mellett kockázatként jelent meg a globális kötvénypiacokon kialakulóban lévő feszültség.

Nagy dilemmában van a jegybank, mert a meglévő külső kockázatok és a várhatóan emelkedő infláció mellett ott a jelentős forinterősödés és a magyar kockázati prémium csökkenése

- emelte ki Nyeste.

Az elemző arra számít, hogy az áprilisi szigorú üzenetek alapján valószínűbb, hogy júniusban sem csökkenti a kamatot a Monetáris Tanács, de ezzel kapcsolatban a jövő keddi kamatdöntő ülés után okosabbak lehetünk.

A költségvetés helyzetével kapcsolatban az Erste elemzői azt emelték ki, hogy a kiadási oldal felborulása miatt elfogyott a tér, kíváncsian várják, hogy az ígért pótköltségvetésben milyen számok szerepelnek majd. Az elemzők most 6%-os GDP-arányos hiányt várnak 2026-ra, amiben már szerepel az a várakozás, hogy az új kormány valamilyen kiigazítást hajt végre.

Nyeste Orsolya szerint nagy pozitív meglepetés lenne, ha a következő hetekben bármelyik hitelminősítő pozitívra javítaná a magyar besorolás kilátását, az alapforgatókönyvük az, hogy nem lesz változás a besorolásokban. Az őszi vizsgálatok lehetnek izgalmasabbak, amikor a hitelminősítők is várhatják a kormány új középtávú költségvetési terveit.

Az elmúlt hetekben sokat erősödött a forint, most úgy látjuk, hogy a megelőlegezett bizalom ennyire volt elég, rövid távon nem számítunk további jelentős erősödésre

- emelte ki Nyeste Orsolya. Szerinte a 360-370-es sávban maradhat egyelőre a jegyzés egyelőre, később pedig a kormány gazdaságpolitikai lépésein, a közel-keleti háború esetleges lezárásán és az uniós források felszabadításán múlhat a forint sorsa. Amennyiben ezek a tényezők pozitívan alakulnak, az újabb lendületet adhat a forintnak,

a bank elemzői 2027 végére 350-es euróárfolyamot várnak.

