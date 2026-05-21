  • Megjelenítés
FONTOS Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon
Szabadkereskedelmi megállapodást készít elő Szerbia és Ukrajna
Gazdaság

Szabadkereskedelmi megállapodást készít elő Szerbia és Ukrajna

MTI
Szabadkereskedelmi megállapodást köthet Szerbia és Ukrajna, erről tárgyalt Belgrádban Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes a szerb kereskedelmi miniszterrel, a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel csütörtökön.

A szerb-ukrán üzleti fórum alkalmával elhangzott, az idei esztendő első negyedévében a kétoldalú árucsere-forgalom elérte a 152,8 millió dollárt. A két ország külkereskedelmi forgalma 2025-ben 442,2 millió dollárt tett ki.

Ukrajna az egyetlen európai ország, amellyel Szerbia még nem kötött szabadkereskedelmi megállapodást. Csütörtökön a Jagoda Lazarevic illetékes miniszter és Tarasz Kacska

írt alá közös nyilatkozatot arról, hogy előkészítik a szabadkereskedelmi megállapodást, amely a várakozások szerint az év végéig életbe is lép.

 A szerb tárcavezető rámutatott: Belgrád és Kijev előtt nagy lehetőségek vannak a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, különösen a kereskedelem, az energetika, az infrastruktúra és a logisztika területén. Úgy fogalmazott, hogy

Még több Gazdaság

Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon

Állóra fékeződött az amerikai gazdaság

Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

a jelenlegi európai gazdasági kihívások közepette partnerekre van szükség, és a két ország együttműködése hozzájárulhat a gazdasági ellenálló képességük növeléséhez.

Tarasz Kacska hangsúlyozta: a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése után háromszorosára is nőhet a két ország közötti áruforgalom. Az ukrán politikus szerint

különösen a mezőgazdaságban, a gépiparban, az építőiparban és a logisztikában rejlik jelentős együttműködési potenciál.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök külön megbeszélést folytatott Tarasz Kacskával, amelyen a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, az európai integrációról és a gazdasági együttműködés bővítéséről tárgyaltak. A szerb államfő szerint Szerbia és Ukrajna között jelentős tér van a partneri kapcsolatok kiszélesítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility