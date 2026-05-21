Tisza-kormány: Bécsben tárgyal ma Magyar Péter, sorra jelentik be az államtitkárokat
Tisza-kormány: Bécsben tárgyal ma Magyar Péter, sorra jelentik be az államtitkárokat

Lengyelországban járt tegnap Magyar Péter és jó néhány minisztertársa, a küldöttség Donald Tusk miniszterelnökkel és több magas rangú tisztviselővel is tárgyalt. A küldöttség tagjai ma Bécsbe látogatnak. Bár a Tisza-kormány jelentős része külföldön tartózkodik, az élet itthon sem állt meg: Sulyok Tamás köztársasági elnök a tegnapi nap folyamán jelezte, hogy együttműködik Magyar Péterrel a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában, emellett pedig az uniós források hazahozataláról is intenzív tárgyalások zajlottak. Este a Tisza-kormány benyújtotta első alkotmánymódosító javaslatait is, melyek a miniszterelnöki mandátum 8 évre korlátozását, a kekva-rendszer megszüntetését és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését célozzák.
Devizahitelesek tömegei járnak pórul a Tisza-kormány friss javaslatával?

Ahogy tegnap megírtuk, felfüggesztené a devizahiteles pereket Hantosi István és Melléthei-Barna Márton tiszás képviselők friss törvényjavaslata a későbbre ígért, az érintettek helyzetét rendező „jogalkotási lépések” megtételéig. Szándékával ellentétben a felfüggesztés többségében nem a devizahiteleseknek, hanem a bankoknak és követeléskezelőknek kedvezhet rövid távon: a felfüggesztés miatt később juthatnak pénzükhöz azok az adósok, akik bizonyítják a bíróságon, hogy nem megfelelően tájékoztatták őket az árfolyamkockázatról.

Számos közéleti ügyben zajlanak jelenleg vizsgálatok

Az elmúlt napok legfontosabb közéleti ügyei a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés, valamint a szegedi BYD elleni szennyezési vádak és a környezetvédelmi vizsgálatok megindítása volt.

Így zárták el a kiporzó rákkeltő azbesztet a magyar szakemberek

Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: újabb bánya mintái lettek pozitívak

Beindította a törvénygyárat Magyar Péter: intézkedések sorát rendelte el a miniszterelnök

Bejelentette Gajdos László a miniszterhelyettesét - Nagy múltú politikust hoztak a legnehezebb helyzetekre

Beigazolódott a gyanú: tucatnyi soproni utcában erősítették meg az azbesztszennyezést

Azbesztszennyezés: le kellett zárni két vasi tó parkolóját

Máris indul az azbesztszennyezés felszámolása

Már a negyedik város érintett: egyre több helyen tárnak fel azbesztszennyezést nyugat-Magyarországon, azonnali beavatkozást sürgetnek

Egyre nagyobb az azbesztbotrány, Zalaegerszeget is elérte a krízis

Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

Fellélegezhetnek a helyiek? Hivatalos tájékoztatás érkezett Székesfehérvárról az azbesztbotrányt követően

Nekiment a BYD-nak Gajdos László miniszter, kemény üzenetet küldött a vezetőknek

Megjött a feljelentés, indul a vizsgálat a szegedi BYD ellen

Bűntett gyanúja merült fel, rendőrségi ügy lett a BYD szegedi beruházásából

Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek

Dőlnek a csontvázak a Matolcsy-féle METU botrányban

Újabb zűrös ügyekről számol be a METU-botrány kapcsán a Telex. Mint ismert, az Állam Számvevőszék felfedte, hogyan szőtte be magát Matolcsy köre a Budapesti Metropolitan Egyetembe. Az ÁSZ több bűncselekmény gyanúját is megállapította, és feljelentést tett a nyomozó hatóságnál, ennek hatására az egyetem vezetőségéből többen távoztak. A vizsgálat szerint a közpénzek felhasználásának fő kockázata nem az egyetem működésében, hanem a Matolcsy-körhöz köthető, összetett tulajdonosi struktúrában és céghálóban jelent meg.

  • A Telex a cikkében többek között arról ír, hogy a METU vezetése az Infoparkban lévő irodákra olyan bérleti szerződéseket kötött, amelyek a források szerint piaci viszonyokhoz képest drágák, és az egyetem működéséhez túl „prémium” jellegűek. A Telex szerint az irodák Matolcsy Ádámhoz köthető érdekkörrel hozhatók összefüggésbe, és a túlárazottság / szükségtelenség együtt akár 5 milliárd forintos veszteséget jelenthet a szerződések kifutásáig.
  • Emellett felbukkant több mint 40, források által „ejtőernyősnek” nevezett, érdemben nem használt munkavállaló (vezetők/kutatók/oktatók), akik közül többeknek kiugróan magas – 40–80 millió forintos – végkielégítési jogosultsága lehet, és egy „kisöprés” összesen kb. 1,5 milliárdos terhet hozhat.
  • Továbbá problémát okozhat egy 2024-es nemzetközi együttműködés: a METU–Arizona State University (ASU) partnerség díjazása (legalább évi 300 ezer dollár) miatt elszámolási vita alakult ki, és a cikk szerint az sem kizárt, hogy nemzetközi jogi fórumra kerül a konfliktus.
  • További „mérgezett pirula” a Nagy Lajos király úti campus egyik épületéhez kötődő engedélyezési/probléma: a cikk szerint az épület szabálytalanul lehet egy szinttel magasabb a besorolásához képest, ezért a legfelső szintet (teraszt) nem használják, és a rendezés jelentős költséget jelenthet. 
  • A gazdálkodási kockázatok az értékeltségben is megjelennek. Az MNB‑alapítványi körben megadott 15 milliárdos értékeléshez képest a Telex szerint reálisabban 7–9 milliárd forint körül lehet az egyetem értéke, miközben az Optima már 6,2 milliárddal leértékelte a befektetést. 
Címlapkép forrása: MTI/Illyés Tibor

