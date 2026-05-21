Tisza-kormány: Bécsben tárgyal ma Magyar Péter, sorra jelentik be az államtitkárokat

Devizahitelesek tömegei járnak pórul a Tisza-kormány friss javaslatával?
Ahogy tegnap megírtuk, felfüggesztené a devizahiteles pereket Hantosi István és Melléthei-Barna Márton tiszás képviselők friss törvényjavaslata a későbbre ígért, az érintettek helyzetét rendező „jogalkotási lépések” megtételéig. Szándékával ellentétben a felfüggesztés többségében nem a devizahiteleseknek, hanem a bankoknak és követeléskezelőknek kedvezhet rövid távon: a felfüggesztés miatt később juthatnak pénzükhöz azok az adósok, akik bizonyítják a bíróságon, hogy nem megfelelően tájékoztatták őket az árfolyamkockázatról.
Számos közéleti ügyben zajlanak jelenleg vizsgálatok
Az elmúlt napok legfontosabb közéleti ügyei a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés, valamint a szegedi BYD elleni szennyezési vádak és a környezetvédelmi vizsgálatok megindítása volt.
Dőlnek a csontvázak a Matolcsy-féle METU botrányban
Újabb zűrös ügyekről számol be a METU-botrány kapcsán a Telex. Mint ismert, az Állam Számvevőszék felfedte, hogyan szőtte be magát Matolcsy köre a Budapesti Metropolitan Egyetembe. Az ÁSZ több bűncselekmény gyanúját is megállapította, és feljelentést tett a nyomozó hatóságnál, ennek hatására az egyetem vezetőségéből többen távoztak. A vizsgálat szerint a közpénzek felhasználásának fő kockázata nem az egyetem működésében, hanem a Matolcsy-körhöz köthető, összetett tulajdonosi struktúrában és céghálóban jelent meg.
- A Telex a cikkében többek között arról ír, hogy a METU vezetése az Infoparkban lévő irodákra olyan bérleti szerződéseket kötött, amelyek a források szerint piaci viszonyokhoz képest drágák, és az egyetem működéséhez túl „prémium” jellegűek. A Telex szerint az irodák Matolcsy Ádámhoz köthető érdekkörrel hozhatók összefüggésbe, és a túlárazottság / szükségtelenség együtt akár 5 milliárd forintos veszteséget jelenthet a szerződések kifutásáig.
- Emellett felbukkant több mint 40, források által „ejtőernyősnek” nevezett, érdemben nem használt munkavállaló (vezetők/kutatók/oktatók), akik közül többeknek kiugróan magas – 40–80 millió forintos – végkielégítési jogosultsága lehet, és egy „kisöprés” összesen kb. 1,5 milliárdos terhet hozhat.
- Továbbá problémát okozhat egy 2024-es nemzetközi együttműködés: a METU–Arizona State University (ASU) partnerség díjazása (legalább évi 300 ezer dollár) miatt elszámolási vita alakult ki, és a cikk szerint az sem kizárt, hogy nemzetközi jogi fórumra kerül a konfliktus.
- További „mérgezett pirula” a Nagy Lajos király úti campus egyik épületéhez kötődő engedélyezési/probléma: a cikk szerint az épület szabálytalanul lehet egy szinttel magasabb a besorolásához képest, ezért a legfelső szintet (teraszt) nem használják, és a rendezés jelentős költséget jelenthet.
- A gazdálkodási kockázatok az értékeltségben is megjelennek. Az MNB‑alapítványi körben megadott 15 milliárdos értékeléshez képest a Telex szerint reálisabban 7–9 milliárd forint körül lehet az egyetem értéke, miközben az Optima már 6,2 milliárddal leértékelte a befektetést.
Tisza-kormány: Bécsben tárgyal ma Magyar Péter, sorra jelentik be az államtitkárokat
Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:
- Magyar Péter több, a teljes államapparátust érintő felülvizsgálatot és intézkedéssorozatot rendelt el, amelyek a közmédiától az egészségügyön át a vendégmunkás-szabályozásig és állami beruházási szerződésekig terjednek.
- Soron kívüli, teljes körű felülvizsgálat indult a 2026-os központi költségvetés ügyében, és a miniszterelnök azonnali határidőt szabott meg az érintett tárcának.
- Sulyok Tamás köztársasági elnök kinevezte a kormány közigazgatási államtitkárait, a döntések a Magyar Közlönyben jelentek meg.
- Magyar Péter közölte, hogy a kormány honlapján nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dokumentumait, és felszólította az államfőt a Sándor-palotánál lévő iratok publikálására.
- Sulyok Tamás kedden jelezte, hogy enged Magyar Péter felszólításának és együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában.
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét, ami az első napok egyik fontos személyi döntése volt az állami vállalatnál. A MÁV közlése szerint a gazdasági terület vezetését Bakos Krisztinára bízták, miután a tárca felmentette Dányi Gábort a posztjáról.
- Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter bejelentette, kit kér fel a Magyar Honvédség vezérkari főnöki feladatainak ellátására.
- Magyar Péter és több minisztertársa szerdán Lengyelországban tárgyalt Donald Tuskkal, miközben Budapesten párhuzamosan zajlanak az egyeztetések az EU-források sorsáról és a kormányzati átvilágítások következő lépéseiről.
- Szerda este benyújtotta első alkotmánymódosító javaslatait a Tisza-kormány. Ebben a miniszterelnöki mandátum 8 évre korlátozására, a kekva-rendszer lebontására és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésére vonatkozóan vannak intézkedéstervezetek.
Ez történt szerdán
