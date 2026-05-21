Tisza-kormány: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, közben újabb szerződések kerültek elő

Az MCC alapítója, Tombor András párbeszédet kezdeményez a magyar állammal az intézmény további működéséről, a diákok, az oktatók és a vagyon sorsáról - jelentette be Tombor András csütörtöki közleményében.

"Az intézmény alapítójaként különösen fájdalmas szembesülni azzal, ahogy a harminc éve megfogalmazott célok mentén huszonöt évig következetesen épített örökség mára politikai csatározások színterévé vált. Ezen változtatni kell, és visszatérni az alapításkor megfogalmazott alapértékeinkhez! A 2020-ban történt vagyonjuttatás után az alapítvány életéből visszavonultam, bízva abban, hogy az MCC a jelentős vagyoni juttatással a legnívósabb nemzetközi színtéren is versenyképessé válik, és képviselni tudja az összmagyarság érdekeit a következő évtizedekben" - írta.

Majd hozzátette:

azonban látva, hogy az intézmény jövője veszélyben van, kötelességemnek érzem, hogy mint alapító fellépjek a védelmében.

Az elmúlt hetekben ehhez jelentős megerősítést nyertem a volt és jelenlegi diákoktól, szüleiktől, kurátoroktól, védnököktől, illetve hazai és nemzetközi oktatók százaitól - fogalmaz.

"Egyetértek a tegnap nyilvánossá vált alaptörvény-módosítás rendelkezésével, hogy az állam által juttatott vagyont nemzeti vagyonnak tekintjük, ennélfogva készen kell állni a kölcsönös számadásra. Ugyanakkor mint az MCC alapítója párbeszédet kezdeményezek a kormányzattal az intézmény sikeres és hosszú távú működésének biztosítása érdekében" - áll a közleményben.