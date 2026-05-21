Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Gazdaság

Magyar Péter ma Bécsben folytatja diplomáciai körútját, miután tegnap Lengyelországban Donald Tusk miniszterelnökkel és több magas rangú tisztviselővel tárgyalt. Közben itthon sem állt meg a politikai nagyüzem: az átadás-átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintos költségvetési feszültség került elő három nagy állami projekt körül, Bóna Szabolcs agrárminiszter az ukrán agrárimport tilalmának gyors visszaállítását ígérte, újabb fejlemények érkeztek a METU-ügyben, valamint folytatódnak a vizsgálatok az azbesztszennyezés és a BYD szegedi beruházása körül. A Tisza-kormány emellett benyújtotta első alkotmánymódosító javaslatait is, amelyek a miniszterelnöki mandátum 8 évre korlátozását, a kekva-rendszer lebontását és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését célozzák. A kormányzati lépések legfontosabb csütörtöki fejleményeit percről percre követjük.
Hatalmas lyuk került elő a költségvetésben: három nagy állami projekt is fedezet nélkül maradhatott

Az átadás-átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintnyi, 2026-ra eső kiadás nem, vagy nem teljes összegben jelent meg az idei központi költségvetésben. A legnagyobb tétel az autópálya-koncesszió rendelkezésre állási díja, de jelentős hiány mutatkozik a Budapest–Belgrád vasútvonal és az iváncsai ipari fejlesztési terület vasúti bekötése körül is. A kérdés már nemcsak az, hogy ezek a kötelezettségek szerepeltek-e az átadás-átvételi anyagokban, hanem az is, hogy miért nem kaptak megfelelő fedezetet a költségvetési törvényben.

Magyar Péter már Ausztriában van, megkezdődött a hivatalos fogadás

Magyar Péter Ausztriába érkezett, ahol megkezdődött a hivatalos diplomáciai látogatást felvezető ünnepi fogadás és köszöntés. A legfontosabb bejelentésekről beszámolunk.

A miniszterelnök az elmúlt két napban Lengyelországban folytatott tárgyalásokat Donald Tusk lengyel kormányfővel és több lengyel vezető politikussal. A megbeszélések középpontjában a magyar-lengyel kapcsolatok újraépítése, a visegrádi együttműködés jövője, valamint az energetikai és geopolitikai kérdések álltak.

Bóna Szabolcs: az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítjuk

A Tisza-kormány szerint a Fidesz jogi csapdát hagyott maga után az agráriumban: miközben éveken át a magyar gazdák védelméről beszéltek, nem biztosították törvényi szinten az ukrán agrárimport korlátozásának fennmaradását. Bóna Szabolcs agrárminiszter közölte, hogy a kabinet a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező termékek tilalmát, és már készülnek az ehhez szükséges jogszabályok a húsoktól és gabonaféléktől kezdve az olajmagvakon át egészen a borig.

Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter

Kinevezte kabinetfőnök-helyettesnek Pálinkás Szilveszter századost Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter – erről a politikus Facebook-oldalán tett bejelentést. A miniszter ugyanakkor eljárást is indít a katona ellen.

Radnai Márk: nem klasszikus pártot építene a Tisza, hanem új politikai rendszert

A Tisza Párt választási győzelme után sem a klasszikus pártépítés irányába indulna tovább, hanem egy mozgalmi alapú politikai közösségből próbálna kormányzati hátországot és társadalmi döntéselőkészítő rendszert építeni – erről beszélt Radnai Márk, a párt alelnöke a Népszavának adott interjúban. Radnai szerint a Tisza előtt álló legnagyobb kihívás nem egyszerűen a kormányzás megszervezése lesz, hanem annak bemutatása is, milyen állapotban veszik át az országot, és milyen döntésekre lesz szükség a következő években.

Devizahitelesek tömegei járnak pórul a Tisza-kormány friss javaslatával?

Ahogy tegnap megírtuk, felfüggesztené a devizahiteles pereket Hantosi István és Melléthei-Barna Márton tiszás képviselők friss törvényjavaslata a későbbre ígért, az érintettek helyzetét rendező „jogalkotási lépések” megtételéig. Szándékával ellentétben a felfüggesztés többségében nem a devizahiteleseknek, hanem a bankoknak és követeléskezelőknek kedvezhet rövid távon: a felfüggesztés miatt később juthatnak pénzükhöz azok az adósok, akik bizonyítják a bíróságon, hogy nem megfelelően tájékoztatták őket az árfolyamkockázatról.

Számos közéleti ügyben zajlanak jelenleg vizsgálatok

Az elmúlt napok legfontosabb közéleti ügyei a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés, valamint a szegedi BYD elleni szennyezési vádak és a környezetvédelmi vizsgálatok megindítása volt.

Az azbesztszennyezés aktuális híreit alábbi cikkeinkben foglaltuk össze:

Így zárták el a kiporzó rákkeltő azbesztet a magyar szakemberek

Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: újabb bánya mintái lettek pozitívak

Beindította a törvénygyárat Magyar Péter: intézkedések sorát rendelte el a miniszterelnök

Bejelentette Gajdos László a miniszterhelyettesét - Nagy múltú politikust hoztak a legnehezebb helyzetekre

Beigazolódott a gyanú: tucatnyi soproni utcában erősítették meg az azbesztszennyezést

Azbesztszennyezés: le kellett zárni két vasi tó parkolóját

Máris indul az azbesztszennyezés felszámolása

Már a negyedik város érintett: egyre több helyen tárnak fel azbesztszennyezést nyugat-Magyarországon, azonnali beavatkozást sürgetnek

Egyre nagyobb az azbesztbotrány, Zalaegerszeget is elérte a krízis

Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

Fellélegezhetnek a helyiek? Hivatalos tájékoztatás érkezett Székesfehérvárról az azbesztbotrányt követően

A BYD elleni vádakról és vizsgálatról pedig ezen cikkeinkben olvashatnak:

Nekiment a BYD-nak Gajdos László miniszter, kemény üzenetet küldött a vezetőknek

Megjött a feljelentés, indul a vizsgálat a szegedi BYD ellen

Bűntett gyanúja merült fel, rendőrségi ügy lett a BYD szegedi beruházásából

Dőlnek a csontvázak a Matolcsy-féle METU botrányban

Újabb zűrös ügyekről számol be a METU-botrány kapcsán a Telex. Mint ismert, az Állam Számvevőszék felfedte, hogyan szőtte be magát Matolcsy köre a Budapesti Metropolitan Egyetembe. Az ÁSZ több bűncselekmény gyanúját is megállapította, és feljelentést tett a nyomozó hatóságnál, ennek hatására az egyetem vezetőségéből többen távoztak. A vizsgálat szerint a közpénzek felhasználásának fő kockázata nem az egyetem működésében, hanem a Matolcsy-körhöz köthető, összetett tulajdonosi struktúrában és céghálóban jelent meg.

  • A Telex a cikkében többek között arról ír, hogy a METU vezetése az Infoparkban lévő irodákra olyan bérleti szerződéseket kötött, amelyek a források szerint piaci viszonyokhoz képest drágák, és az egyetem működéséhez túl „prémium” jellegűek. A Telex szerint az irodák Matolcsy Ádámhoz köthető érdekkörrel hozhatók összefüggésbe, és a túlárazottság / szükségtelenség együtt akár 5 milliárd forintos veszteséget jelenthet a szerződések kifutásáig.
  • Emellett felbukkant több mint 40, források által „ejtőernyősnek” nevezett, érdemben nem használt munkavállaló (vezetők/kutatók/oktatók), akik közül többeknek kiugróan magas – 40–80 millió forintos – végkielégítési jogosultsága lehet, és egy „kisöprés” összesen kb. 1,5 milliárdos terhet hozhat.
  • Továbbá problémát okozhat egy 2024-es nemzetközi együttműködés: a METU–Arizona State University (ASU) partnerség díjazása (legalább évi 300 ezer dollár) miatt elszámolási vita alakult ki, és a cikk szerint az sem kizárt, hogy nemzetközi jogi fórumra kerül a konfliktus.
  • További „mérgezett pirula” a Nagy Lajos király úti campus egyik épületéhez kötődő engedélyezési/probléma: a cikk szerint az épület szabálytalanul lehet egy szinttel magasabb a besorolásához képest, ezért a legfelső szintet (teraszt) nem használják, és a rendezés jelentős költséget jelenthet. 
  • A gazdálkodási kockázatok az értékeltségben is megjelennek. Az MNB‑alapítványi körben megadott 15 milliárdos értékeléshez képest a Telex szerint reálisabban 7–9 milliárd forint körül lehet az egyetem értéke, miközben az Optima már 6,2 milliárddal leértékelte a befektetést. 
Tisza-kormány: Bécsben tárgyal ma Magyar Péter, sorra jelentik be az államtitkárokat

Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:

Ez történt szerdán

A tegnapi nap választási híreit itt olvashatja vissza:

Címlapkép forrása: MTI/Illyés Tibor

