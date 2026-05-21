Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

Hatalmas lyuk került elő a költségvetésben: három nagy állami projekt is fedezet nélkül maradhatott
Az átadás-átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintnyi, 2026-ra eső kiadás nem, vagy nem teljes összegben jelent meg az idei központi költségvetésben. A legnagyobb tétel az autópálya-koncesszió rendelkezésre állási díja, de jelentős hiány mutatkozik a Budapest–Belgrád vasútvonal és az iváncsai ipari fejlesztési terület vasúti bekötése körül is. A kérdés már nemcsak az, hogy ezek a kötelezettségek szerepeltek-e az átadás-átvételi anyagokban, hanem az is, hogy miért nem kaptak megfelelő fedezetet a költségvetési törvényben.
Magyar Péter már Ausztriában van, megkezdődött a hivatalos fogadás
Magyar Péter Ausztriába érkezett, ahol megkezdődött a hivatalos diplomáciai látogatást felvezető ünnepi fogadás és köszöntés. A legfontosabb bejelentésekről beszámolunk.
A miniszterelnök az elmúlt két napban Lengyelországban folytatott tárgyalásokat Donald Tusk lengyel kormányfővel és több lengyel vezető politikussal. A megbeszélések középpontjában a magyar-lengyel kapcsolatok újraépítése, a visegrádi együttműködés jövője, valamint az energetikai és geopolitikai kérdések álltak.
Bóna Szabolcs: az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítjuk
A Tisza-kormány szerint a Fidesz jogi csapdát hagyott maga után az agráriumban: miközben éveken át a magyar gazdák védelméről beszéltek, nem biztosították törvényi szinten az ukrán agrárimport korlátozásának fennmaradását. Bóna Szabolcs agrárminiszter közölte, hogy a kabinet a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező termékek tilalmát, és már készülnek az ehhez szükséges jogszabályok a húsoktól és gabonaféléktől kezdve az olajmagvakon át egészen a borig.
Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Kinevezte kabinetfőnök-helyettesnek Pálinkás Szilveszter századost Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter – erről a politikus Facebook-oldalán tett bejelentést. A miniszter ugyanakkor eljárást is indít a katona ellen.
Radnai Márk: nem klasszikus pártot építene a Tisza, hanem új politikai rendszert
A Tisza Párt választási győzelme után sem a klasszikus pártépítés irányába indulna tovább, hanem egy mozgalmi alapú politikai közösségből próbálna kormányzati hátországot és társadalmi döntéselőkészítő rendszert építeni – erről beszélt Radnai Márk, a párt alelnöke a Népszavának adott interjúban. Radnai szerint a Tisza előtt álló legnagyobb kihívás nem egyszerűen a kormányzás megszervezése lesz, hanem annak bemutatása is, milyen állapotban veszik át az országot, és milyen döntésekre lesz szükség a következő években.
Devizahitelesek tömegei járnak pórul a Tisza-kormány friss javaslatával?
Ahogy tegnap megírtuk, felfüggesztené a devizahiteles pereket Hantosi István és Melléthei-Barna Márton tiszás képviselők friss törvényjavaslata a későbbre ígért, az érintettek helyzetét rendező „jogalkotási lépések” megtételéig. Szándékával ellentétben a felfüggesztés többségében nem a devizahiteleseknek, hanem a bankoknak és követeléskezelőknek kedvezhet rövid távon: a felfüggesztés miatt később juthatnak pénzükhöz azok az adósok, akik bizonyítják a bíróságon, hogy nem megfelelően tájékoztatták őket az árfolyamkockázatról.
Számos közéleti ügyben zajlanak jelenleg vizsgálatok
Az elmúlt napok legfontosabb közéleti ügyei a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés, valamint a szegedi BYD elleni szennyezési vádak és a környezetvédelmi vizsgálatok megindítása volt.
Dőlnek a csontvázak a Matolcsy-féle METU botrányban
Újabb zűrös ügyekről számol be a METU-botrány kapcsán a Telex. Mint ismert, az Állam Számvevőszék felfedte, hogyan szőtte be magát Matolcsy köre a Budapesti Metropolitan Egyetembe. Az ÁSZ több bűncselekmény gyanúját is megállapította, és feljelentést tett a nyomozó hatóságnál, ennek hatására az egyetem vezetőségéből többen távoztak. A vizsgálat szerint a közpénzek felhasználásának fő kockázata nem az egyetem működésében, hanem a Matolcsy-körhöz köthető, összetett tulajdonosi struktúrában és céghálóban jelent meg.
- A Telex a cikkében többek között arról ír, hogy a METU vezetése az Infoparkban lévő irodákra olyan bérleti szerződéseket kötött, amelyek a források szerint piaci viszonyokhoz képest drágák, és az egyetem működéséhez túl „prémium” jellegűek. A Telex szerint az irodák Matolcsy Ádámhoz köthető érdekkörrel hozhatók összefüggésbe, és a túlárazottság / szükségtelenség együtt akár 5 milliárd forintos veszteséget jelenthet a szerződések kifutásáig.
- Emellett felbukkant több mint 40, források által „ejtőernyősnek” nevezett, érdemben nem használt munkavállaló (vezetők/kutatók/oktatók), akik közül többeknek kiugróan magas – 40–80 millió forintos – végkielégítési jogosultsága lehet, és egy „kisöprés” összesen kb. 1,5 milliárdos terhet hozhat.
- Továbbá problémát okozhat egy 2024-es nemzetközi együttműködés: a METU–Arizona State University (ASU) partnerség díjazása (legalább évi 300 ezer dollár) miatt elszámolási vita alakult ki, és a cikk szerint az sem kizárt, hogy nemzetközi jogi fórumra kerül a konfliktus.
- További „mérgezett pirula” a Nagy Lajos király úti campus egyik épületéhez kötődő engedélyezési/probléma: a cikk szerint az épület szabálytalanul lehet egy szinttel magasabb a besorolásához képest, ezért a legfelső szintet (teraszt) nem használják, és a rendezés jelentős költséget jelenthet.
- A gazdálkodási kockázatok az értékeltségben is megjelennek. Az MNB‑alapítványi körben megadott 15 milliárdos értékeléshez képest a Telex szerint reálisabban 7–9 milliárd forint körül lehet az egyetem értéke, miközben az Optima már 6,2 milliárddal leértékelte a befektetést.
Tisza-kormány: Bécsben tárgyal ma Magyar Péter, sorra jelentik be az államtitkárokat
Ezek voltak a hét eddigi legfontosabb eseményei:
- Magyar Péter több, a teljes államapparátust érintő felülvizsgálatot és intézkedéssorozatot rendelt el, amelyek a közmédiától az egészségügyön át a vendégmunkás-szabályozásig és állami beruházási szerződésekig terjednek.
- Soron kívüli, teljes körű felülvizsgálat indult a 2026-os központi költségvetés ügyében, és a miniszterelnök azonnali határidőt szabott meg az érintett tárcának.
- Sulyok Tamás köztársasági elnök kinevezte a kormány közigazgatási államtitkárait, a döntések a Magyar Közlönyben jelentek meg.
- Magyar Péter közölte, hogy a kormány honlapján nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dokumentumait, és felszólította az államfőt a Sándor-palotánál lévő iratok publikálására.
- Sulyok Tamás kedden jelezte, hogy enged Magyar Péter felszólításának és együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában.
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét, ami az első napok egyik fontos személyi döntése volt az állami vállalatnál. A MÁV közlése szerint a gazdasági terület vezetését Bakos Krisztinára bízták, miután a tárca felmentette Dányi Gábort a posztjáról.
- Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter bejelentette, kit kér fel a Magyar Honvédség vezérkari főnöki feladatainak ellátására.
- Magyar Péter és több minisztertársa szerdán Lengyelországban tárgyalt Donald Tuskkal, miközben Budapesten párhuzamosan zajlanak az egyeztetések az EU-források sorsáról és a kormányzati átvilágítások következő lépéseiről.
- Szerda este benyújtotta első alkotmánymódosító javaslatait a Tisza-kormány. Ebben a miniszterelnöki mandátum 8 évre korlátozására, a kekva-rendszer lebontására és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésére vonatkozóan vannak intézkedéstervezetek.
