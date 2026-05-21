Újabb csontváz esett ki egy minisztériumból: tízmilliárdokról döntöttek a választás előtt
Gazdaság

Átfogó vizsgálatot indított a Tudományos és Technológiai Minisztérium a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) több, a választások előtti napokban meghozott támogatási döntése miatt. A tárca szerint mindössze két nap alatt 11 projektről döntöttek, összesen 22,59 milliárd forint értékben, a kedvezményezettek között egyházi szervezetekkel, alapítványokkal és nonprofit cégekkel. Tanács Zoltán miniszter kiemelte, hogy egyes pályázatoknál szokatlanul gyors, mindössze 24 napos elbírálási eljárást alkalmaztak. A támogatási szerződéseket egyelőre nem kötik meg, kifizetések sem indulnak, amíg a részletes ellenőrzések le nem zárulnak.

Átfogó vizsgálatot indított a Tudományos és Technológiai Minisztérium a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) több, még a választások előtti napokban meghozott támogatási döntése miatt – írja Tanács Zoltán. A tárca szerint két nappal a választás előtt, 2026. április 10-én

kilenc projektről döntöttek összesen 14,59 milliárd forint értékben, míg négy nappal a voksolás előtt további két projekt kapott közel 8 milliárd forintos támogatást.

A miniszter közlése szerint az április 10-i döntések között szerepelt a Civil út Alapítvány csaknem 3 milliárd forintos, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat szintén közel 3 milliárd forintos támogatása. Emellett csaknem 2 milliárd forint jutott a Tábor Ifjúságmentő Alapítványnak és a Baptista Tevékeny Szeretet Missziónak is. A támogatottak között volt még a MINDFLUENCER Közösség Közhasznú Egyesület, a Katolikus Karitász, a Régió Fejlesztéséért Alapítvány, továbbá két, egyenként nagyjából 1,5 milliárd forintos projektet nyert szervezet: a Biztonsági Kutató és Fejlesztő Központ Nonprofit Zrt., illetve a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság (eMEDIKK).

Tanács Zoltán kiemelte, hogy a védelmi ipari és egészségügyi mesterséges intelligenciával kapcsolatos pályázatokat március 17-én nyújtották be, a támogatási döntés pedig 24 nappal később megszületett. Ez szokatlanul gyors eljárásnak számít.

A tárca további két nagy értékű támogatási döntést is vizsgál

Április 8-án, vagyis négy nappal a választások előtt az Informatika a Társadalomért Egyesület és az UNIVERSITAS-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft. közel 4-4 milliárd forintos támogatást kapott építőipari kis- és középvállalkozások digitális fejlesztésére. A két pályázatot február 20-án, illetve 21-én nyújtották be, a döntés pedig 46-47 nappal később született meg.

A minisztérium összesítése szerint így két nap alatt 11 projektről döntöttek összesen 22,59 milliárd forint értékben. Tanács Zoltán közölte: a támogatási szerződéseket egyelőre nem kötik meg, és kifizetések sem indulnak addig, amíg a részletes ellenőrzések le nem zárulnak. A miniszter szerint csak azok a projektek haladhatnak tovább, amelyeknél minden szabályossági és szakmai szempont rendben van.

