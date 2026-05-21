Varga Mihály nyitott a találkozóra Magyar Péterrel

Eredményesen működött az elmúlt több mint egy évben az alapfeladataira összpontosító Magyar Nemzeti Bank – jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök, kiemelve a forint erősödését, az infláció csökkenését és a devizatartalék gyarapodását. Az MNB elnöke az euró 2030-as bevezetését ambiciózus célnak nevezte, de jelezte, a jegybank támogatja a folyamatot, ha a kormány elkötelezett mellette. Varga Mihály a Pallas Athéné alapítvány néhány éven belüli megszűnését vetítette előre, és elmondta, hogy az MNB működésének átalakítása eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást hozott. A székházfelújítás ügyében "szerződésdzsungelt" talált a jegybank, és minden eszközzel segíti az indokolatlanul elköltött összegek visszaszerzését.

Eredményesen működött az utóbbi több mint egy évben az alapfeladatai ellátására összpontosító Magyar Nemzeti Bank (MNB) - mondta Varga Mihály jegybankelnök a Kell még mondanom valamit, Ildikó? podcast csütörtöki adásában.

Az MNB elnöke szerint a forint erősödése, az infláció csökkenése, a devizatartalék gyarapodása egyaránt azt mutatja, hogy helyes döntés volt az irányváltás, ahogy a szükségtelen tevékenységek beszüntetése is.

A monetáris politikának jelentős szerepe volt az árstabilitás elérésében, hozzájárulva a jövedelmek értékállóságához. A kamatszintek csökkenése támogathatja a növekedést a stabilitás jót tesz a gazdasági szereplőknek, ezért a forintnak kiszámítható sávban kell maradnia.

Az MNB-nek továbbra sincs árfolyamcélja,

a kedvező folyamatok fenntartása érdekében 2025 végén adatalapú döntéshozatalra állt át - összegezte az eredményeket a jegybank elnöke.

Varga Mihály hangsúlyozta: az eredményes működés alapfeltétele a jegybanki függetlenség.

Kármán András pénzügyminiszerrel az alapkérdésekben "összhangot lát" és a következő időszakban "kedvező gazdaságpolitikai összhangra" számít,

továbbá nyitott a találkozóra Magyar Péter miniszterelnökkel is

- tette hozzá.

Az euró bevezetéséről a jegybankelnök úgy nyilatkozott, hogy a 2030-as céldátum "ambiciózus", de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező a gazdaságnak, és ha a kormány elkötelezett az uniós valuta mellett, számíthat az MNB-re a bevezetéshez vezető folyamat során. Viták természetesen lehetnek, hiszen sokféle következménnyel kell számolni, és kérdés az is, hogyan alakulnak a világgazdasági feltételek. Kedvező jel ugyanakkor, hogy az állampapírpiaci folyamatok jól alakulnak, a hitelezés fellendült, a befektetői környezet javult, Magyarország bízhat benne, hogy a nemzetközi hitelminősítők adnak némi haladékot a következő értékelésük előtt - mondta.

A jegybank vezetője bizakodóan beszélt az alapítványi vagyonmentésről is, megjegyezve: a működés átalakítása és a szerződésmegszüntetések eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást eredményeztek. Elődje, Matolcsy György büntetőjogi felelősségéről az alapítványi ügyekben nem kívánt nyilatkozni, de kijelentette: a jegybanki céloktól letérő Pallas Athéné alapítvány néhány éven belül megszűnhet.

Beszámolt arról is: a székházfelújítás vizsgálatakor "szerződésdzsungelbe" ütköztek, a munkálatok költségnövekedésének okát nem látják. Az átláthatóság és a tisztességes elszámolás érdekében az MNB minden eszközzel segíti a felderítést, és megpróbálják a felújításra indokolatlanul elköltött összegnek legalább egy részét visszavenni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert