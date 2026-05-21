  • Megjelenítés
Varga Mihály nyitott a találkozóra Magyar Péterrel
Gazdaság

Varga Mihály nyitott a találkozóra Magyar Péterrel

MTI
Eredményesen működött az elmúlt több mint egy évben az alapfeladataira összpontosító Magyar Nemzeti Bank – jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök, kiemelve a forint erősödését, az infláció csökkenését és a devizatartalék gyarapodását. Az MNB elnöke az euró 2030-as bevezetését ambiciózus célnak nevezte, de jelezte, a jegybank támogatja a folyamatot, ha a kormány elkötelezett mellette. Varga Mihály a Pallas Athéné alapítvány néhány éven belüli megszűnését vetítette előre, és elmondta, hogy az MNB működésének átalakítása eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást hozott. A székházfelújítás ügyében "szerződésdzsungelt" talált a jegybank, és minden eszközzel segíti az indokolatlanul elköltött összegek visszaszerzését.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Eredményesen működött az utóbbi több mint egy évben az alapfeladatai ellátására összpontosító Magyar Nemzeti Bank (MNB) - mondta Varga Mihály jegybankelnök a Kell még mondanom valamit, Ildikó? podcast csütörtöki adásában.

Az MNB elnöke szerint a forint erősödése, az infláció csökkenése, a devizatartalék gyarapodása egyaránt azt mutatja, hogy helyes döntés volt az irányváltás, ahogy a szükségtelen tevékenységek beszüntetése is.

Kapcsolódó cikkünk

Varga Mihály: a jegybank partner lesz az euró bevezetésében

Kiszámolta Zsiday Viktor, milyen árfolyamon kellene bevezetnie Magyarországnak az eurót

A lengyel jegybank elnöke kapta a Lámfalussy-díjat

Az erős forint mindent megváltoztathat - Elárulta a jegybank alelnöke, mikor kerülhet napirendre a kamatvágás

A monetáris politikának jelentős szerepe volt az árstabilitás elérésében, hozzájárulva a jövedelmek értékállóságához. A kamatszintek csökkenése támogathatja a növekedést a stabilitás jót tesz a gazdasági szereplőknek, ezért a forintnak kiszámítható sávban kell maradnia.

Az MNB-nek továbbra sincs árfolyamcélja,

Még több Gazdaság

"Dugó van" a Mount Everesten.

Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

Magyar Péter ultimátumot adott a köztársasági elnöknek - Még ma látni akarja a másik kegyelmi dossziét

a kedvező folyamatok fenntartása érdekében 2025 végén adatalapú döntéshozatalra állt át - összegezte az eredményeket a jegybank elnöke.

Varga Mihály hangsúlyozta: az eredményes működés alapfeltétele a jegybanki függetlenség.

Kármán András pénzügyminiszerrel az alapkérdésekben "összhangot lát" és a következő időszakban "kedvező gazdaságpolitikai összhangra" számít,

továbbá nyitott a találkozóra Magyar Péter miniszterelnökkel is

- tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk

Sokkolja a magyar exportőröket a forint szárnyalása, mutatjuk, mibe kapaszkodhatnak most

Tények és tévhitek a magyar euróról

Megszólalnak Varga Mihályék az új kormány euróbevezetési terveiről – Minden szem a jegybankra szegeződik

Kimondták a Bloomberg elemzői, min áll vagy bukik Magyarország euróövezeti csatlakozása

Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra

Az euró bevezetéséről a jegybankelnök úgy nyilatkozott, hogy a 2030-as céldátum "ambiciózus", de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező a gazdaságnak, és ha a kormány elkötelezett az uniós valuta mellett, számíthat az MNB-re a bevezetéshez vezető folyamat során. Viták természetesen lehetnek, hiszen sokféle következménnyel kell számolni, és kérdés az is, hogyan alakulnak a világgazdasági feltételek. Kedvező jel ugyanakkor, hogy az állampapírpiaci folyamatok jól alakulnak, a hitelezés fellendült, a befektetői környezet javult, Magyarország bízhat benne, hogy a nemzetközi hitelminősítők adnak némi haladékot a következő értékelésük előtt - mondta.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a nagy kamatvágás a lakossági állampapíroknál, mutatjuk a FixMÁP és a MÁP Plusz új kamatait!

A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország

A jegybank vezetője bizakodóan beszélt az alapítványi vagyonmentésről is, megjegyezve: a működés átalakítása és a szerződésmegszüntetések eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást eredményeztek. Elődje, Matolcsy György büntetőjogi felelősségéről az alapítványi ügyekben nem kívánt nyilatkozni, de kijelentette: a jegybanki céloktól letérő Pallas Athéné alapítvány néhány éven belül megszűnhet.

Beszámolt arról is: a székházfelújítás vizsgálatakor "szerződésdzsungelbe" ütköztek, a munkálatok költségnövekedésének okát nem látják. Az átláthatóság és a tisztességes elszámolás érdekében az MNB minden eszközzel segíti a felderítést, és megpróbálják a felújításra indokolatlanul elköltött összegnek legalább egy részét visszavenni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától
Magyar Péter: "Az orosz-ukrán háború lezárulta után szerintem egész Európa visszamegy orosz gázt vásárolni"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility