Vitézy Dávid az osztrák vasútirányítónál járt és elmondta, miben kell fejlődni Magyarországon

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az ÖBB bécsi irányítóközpontjában szerzett tapasztalatokat a magyar vasúti rendszer fejlesztéséhez, miközben a hivatalos delegáció más tagjai diplomáciai találkozókon vettek részt.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Andreas Mateval, az Osztrák Szövetségi Államvasutak (ÖBB) vezérigazgatójával közösen látogatott el az ÖBB Országos Irányító Központjába Bécsben, miközben Magyar Péter miniszterelnök az osztrák köztársasági elnökkel találkozott.

A bécsi főpályaudvar melletti központban, ahol Ausztria összes távolsági vonatát irányítják, a miniszter azt tapasztalta, hogy

lényegesen automatizáltabb rendszerek működnek, mint nálunk Magyarországon.

A különbség abban mutatkozik meg, hogy amikor a diszpécserek változtatásokat eszközölnek, azok sokkal gyorsabban jutnak el az egész országban az applikációktól az utastájékoztató monitorokig.

Az osztrák vezérigazgató elmondta, hogy az ÖBB jelenleg mesterséges intelligencia bevezetésén dolgozik a gyors beavatkozások segítése, a késések csökkentése és a forgalomirányítás javítása érdekében.

A miniszter szerint a magyar szakemberek ugyanolyan elkötelezettek, mint osztrák kollégáik, a probléma a rendszerek fejlettségében rejlik. Különösen pozitívnak tartotta, hogy az osztrák központban egy nagy monitoron minden vonal késési statisztikája látható, ami irányt mutat a dolgozóknak.

Vitézy Dávid kritikával illette elődje, Lázár János döntését, aki

még a nyilvánosság elől is letiltotta a késési statisztikákat.

A látogatás után a teljes delegáció - a lengyel, majd osztrák kormányfő és államfő meglátogatása után - vonattal indult vissza Budapestre.

