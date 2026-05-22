A Fed döntéshozója szerint "őrültség" kamatcsökkentésről beszélni

Christopher Waller, a Fed egyik meghatározó döntéshozója pénteken azt javasolta, hogy a jegybank törölje a lazítási irányultságra utaló kifejezéseket a monetáris politikai közleményből. A jegybankár, aki nemrég még kamatcsökkentést szorgalmazott, ezzel gyakorlatilag megnyitná az utat egy esetleges kamatemelés előtt.

Waller egy németországi gazdasági fórumon szólalt fel, ahol élesen bírálta a kamatcsökkentés mellett kitartókat.

Egyszerűen őrültség azt mondani, hogy a közeljövőben szóba jöhetnek a kamatcsökkentések, miközben az infláció a cél felett ragadt. Ráadásul a munkaerőpiac is stabilabbnak tűnik, mint az év elején

– fogalmazott a döntéshozó. Waller hangsúlyozta, hogy egyelőre nem szorgalmaz kamatemelést. Ugyanakkor a jelenlegi kamatszint fenntartását tartja szükségesnek mindaddig, amíg az infláció nem közelít egyértelműen a Fed kétszázalékos céljához.

A jegybank által kiemelten figyelt inflációs mutató áprilisban 3,8 százalékot ért el, az áremelkedés pedig az áruk és szolgáltatások egyre szélesebb körére terjed ki. Waller éppen ezért támogatná a lazítási irányultságra utaló megfogalmazás törlését a közleményből. Ezzel egyértelművé válna, hogy

a jövőben egy kamatcsökkentés semmivel sem valószínűbb egy esetleges kamatemelésnél.

A jegybank következő lépése – legyen az emelés vagy csökkentés – szigorúan adatvezérelt lesz.

Waller megszólalása azonnal átrajzolta a piaci várakozásokat. A határidős kamatláb-szerződések árazása alapján pénteken már kétharmados valószínűséget adtak egy 25 bázispontos októberi kamatemelésnek. A szeptemberi szigorítás esélye eközben közel ötven százalékra ugrott. A jegybankár megjegyzéseit megelőzően a piacok csupán decemberre vártak kamatemelést.

A nyilatkozat különösen kényes pillanatban érkezett. Alig egy órával Waller szavainak publikálása után tette le hivatali esküjét Kevin Warsh, a Fed új elnöke. Az őt jelölő Donald Trump korábban többször is drasztikus kamatcsökkentést követelt, és nyilvánosan bírálta az előző elnököt, Jerome Powellt, amiért nem engedett a politikai nyomásnak. Sokan arra számítottak, hogy Warsh egy kamatcsökkentési ciklust fog levezényelni. Ehelyett a június 16–17-i kamatdöntő ülésen már azzal szembesülhet, hogy a döntéshozók jelentős része a közlemény szigorítását támogatja. Az áprilisi ülésen egyébként három jegybankár már különvéleményt fogalmazott meg, mivel a szövegezés azonnali módosítását sürgették.

Az áprilisi kamatdöntő ülés jegyzőkönyve szerint egyre több jegybankár tartja szükségesnek a szigorítást. Ezt azzal indokolják, hogy az infláció már túlterjed a magas olajárak és az importvámok közvetlen hatásain. Waller kiemelte, hogy a jövőbeli lépések megítélésekor kiemelten figyeli a két-négy éves inflációs várakozásokat, amelyek bármilyen emelkedését riasztónak tartaná. Meglátása szerint a további inflációs nyomás azzal a kockázattal járna, hogy a Fed ismét lemarad az inflációs görbe mögött. Ez a helyzet kísértetiesen hasonlítana a 2021–2022-es időszakra, amikor az áremelkedés üteme negyvenéves csúcsra szökött.

The Science of Football

