A valaha volt legmélyebbre süllyedt a fogyasztói bizalom az USA-ban

A Michigani Egyetem piac által kiemelt figyelemmel övezett felmérése szerint a fogyasztói hangulat már a harmadik egymást követő hónapban romlik. A májusi index 44,8 pontra zuhant, amellyel alulmúlta az áprilisban felállított 49,8 pontos korábbi történelmi mélypontot. Az index emellett lényegesen alacsonyabb, mint az előzetesen közölt 48,2 pontos érték.
Az amerikaiak jelenleg pesszimistábbak, mint a korábbi háborúk, a 2001. szeptember 11-i terrortámadás, a 2008-as gazdasági világválság, a koronavírus-járvány vagy az azt követő inflációs hullám idején bármikor.
A hangulatromlás egyik fő oka az amerikai–izraeli–iráni háború, valamint az ezt kísérő olajellátási válság és az áremelkedés. Ezek a tényezők tovább mélyítették az évek óta tartó magas infláció és a megélhetési nehézségek miatti elkeseredést.
A megélhetési költségek továbbra is az elsődleges aggodalomforrást jelentik. Joanne Hsu, a felmérés vezetője egy közleményben kiemelte: a megkérdezettek 57 százaléka spontán módon említette, hogy a magas árak aláássák az anyagi helyzetét. Ez az arány áprilisban még csak 50 százalék volt.
