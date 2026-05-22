A választások előtt Nagy Márton köreihez került a kivételes cégcsoport miután razziázott a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2025 decemberében ellenőrzést tartott az Electron Holding tatabányai székhelyén, amelynek cégcsoportjához tartozó Euronergy Arrabona Kft. a hazai szélerőmű-fejlesztések egyik legnagyobb nyertese volt. A 196 megawattos fejlesztési jogot elnyerő társaságot két hónappal az országgyűlési választás előtt egy olyan cég vásárolta meg, amelyne tulajdonosi háttere Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter és testvére, Nagy Szilárd üzleti köréhez vezet. Az ügy pikantériája, hogy a NAV korábban éppen Nagy Márton felügyelete alá tartozott. Az Electron Holding elismerte a hatósági jelenlétet, de közlése szerint jogsértés gyanúját nem állapították meg.

2025. december 1-jén több autóval jelentek meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az Electron Holding tatabányai székhelyén, hogy ellenőrzést tartsanak a vállalatcsoportnál. A cégcsoporthoz tartozott korábban az Euronergy Arrabona Kft., amely a magyarországi szélerőmű-fejlesztési lehetőségek egyik legnagyobb nyertese lett, majd két hónappal az országgyűlési választás előtt Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter és testvére üzleti köréhez került – tudta meg a 24.hu.

Az ügyet különösen érzékennyé teszi, hogy a NAV az előző kormányban Nagy Márton felügyelete alá tartozott, miközben a későbbi vevői oldalon is a volt miniszterhez és családi üzleti köréhez vezetnek a szálak.

A szélerőműves fejlesztési lehetőségek azért váltak különösen értékessé, mert Magyarországon hosszú ideig gyakorlatilag nem lehetett új szélturbinákat építeni, majd az előző kormány uniós vállalása alapján 2030-ig legalább 1000 megawattra kell növelni a jelenlegi 330 megawattos hazai szélenergia-kapacitást. A pályázati lehetőségre sokan jelentkeztek, végül azonban csak két társaság jutott engedélyhez:

a nagyobb, 499 megawattos fejlesztési jogot a Green Energy Investhor Zrt. kapta Vadosfán,

míg a kisebb, 196 megawattos lehetőséget az Electron Holding cégcsoporthoz tartozó Euronergy Arrabona Kft. szerezte meg.

Az Euronergy Arrabona Kft.-t februárban a Terravis Zrt. vásárolta meg, amelynek tulajdonosa a Trustify Impact I. Magántőkealap. A 24.hu korábbi cikkei alapján a Trustify-alapok háttere Nagy Márton és testvére, Nagy Szilárd üzleti köréhez vezet:

az alapkezelő igazgatósági elnöke Fenyvesi Péter, aki Nagy Szilárd üzlettársa volt, és korábban az Alfa Hitel és Követeléskezelő Zrt. igazgatóságában is szerepet vállalt akkor, amikor Nagy Márton a társaság felügyelőbizottságát vezette.

A szélerőműves cég székhelye a tranzakció után abba a Paulay Ede utcai irodaházba került, ahol a lap szerint több, Nagy Szilárd üzleti köréhez tartozó cég és magántőkealap is működik.

A NAV a lapnak megerősítette, hogy nem a büntető vagy rendészeti szakterülete járt el a több mint hetven cég székhelyéül szolgáló központban, részleteket azonban adótitokra hivatkozva nem közölt. Az Electron Holding szintén elismerte a hatósági jelenlét tényét, de azt írta, hogy nem kapott olyan tájékoztatást vagy hivatalos dokumentumot, amely a társaság működését érintő jogsértés gyanúját vagy eljárás megindítását rögzítette volna. A cégcsoport azt is közölte, hogy tudomása szerint a helyszíni intézkedés után nem indult nyomozás, és a hatóság munkáját együttműködően támogatták.

A cégeladás hátteréről az Electron Holding a 24.hu kérdésére azt írta, hogy az Euronergy Arrabona Kft. értékesítésére olyan üzleti környezetben került sor, amely „több nehéz és felelősségteljes döntést” tett szükségessé.

A társaság külön kiemelte, hogy „a tranzakció hátterében nem kizárólag piaci vagy klasszikus üzleti megfontolások álltak, hanem olyan körülmények is, melyek jelentősen befolyásolták a cégcsoport mozgásterét és döntési lehetőségeit”. Az Electron Holding szerint a döntés „nem ideális piaci környezetben” született meg, további részleteket azonban üzleti és jogi okokra hivatkozva nem kommentált. A Terravis Zrt. nem válaszolt arra, hogy mennyiért és milyen körülmények között vásárolta meg a szélerőműves társaságot.

Címlapkép forrása: Portfolio