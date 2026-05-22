A választások előtt Nagy Márton köreihez került a kivételes cégcsoport miután razziázott a NAV

2025. december 1-jén több autóval jelentek meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az Electron Holding tatabányai székhelyén, hogy ellenőrzést tartsanak a vállalatcsoportnál. A cégcsoporthoz tartozott korábban az Euronergy Arrabona Kft., amely a magyarországi szélerőmű-fejlesztési lehetőségek egyik legnagyobb nyertese lett, majd két hónappal az országgyűlési választás előtt Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter és testvére üzleti köréhez került – tudta meg a 24.hu.
Az ügyet különösen érzékennyé teszi, hogy a NAV az előző kormányban Nagy Márton felügyelete alá tartozott, miközben a későbbi vevői oldalon is a volt miniszterhez és családi üzleti köréhez vezetnek a szálak.
A szélerőműves fejlesztési lehetőségek azért váltak különösen értékessé, mert Magyarországon hosszú ideig gyakorlatilag nem lehetett új szélturbinákat építeni, majd az előző kormány uniós vállalása alapján 2030-ig legalább 1000 megawattra kell növelni a jelenlegi 330 megawattos hazai szélenergia-kapacitást. A pályázati lehetőségre sokan jelentkeztek, végül azonban csak két társaság jutott engedélyhez:
- a nagyobb, 499 megawattos fejlesztési jogot a Green Energy Investhor Zrt. kapta Vadosfán,
- míg a kisebb, 196 megawattos lehetőséget az Electron Holding cégcsoporthoz tartozó Euronergy Arrabona Kft. szerezte meg.
Az Euronergy Arrabona Kft.-t februárban a Terravis Zrt. vásárolta meg, amelynek tulajdonosa a Trustify Impact I. Magántőkealap. A 24.hu korábbi cikkei alapján a Trustify-alapok háttere Nagy Márton és testvére, Nagy Szilárd üzleti köréhez vezet:
az alapkezelő igazgatósági elnöke Fenyvesi Péter, aki Nagy Szilárd üzlettársa volt, és korábban az Alfa Hitel és Követeléskezelő Zrt. igazgatóságában is szerepet vállalt akkor, amikor Nagy Márton a társaság felügyelőbizottságát vezette.
A szélerőműves cég székhelye a tranzakció után abba a Paulay Ede utcai irodaházba került, ahol a lap szerint több, Nagy Szilárd üzleti köréhez tartozó cég és magántőkealap is működik.
A NAV a lapnak megerősítette, hogy nem a büntető vagy rendészeti szakterülete járt el a több mint hetven cég székhelyéül szolgáló központban, részleteket azonban adótitokra hivatkozva nem közölt. Az Electron Holding szintén elismerte a hatósági jelenlét tényét, de azt írta, hogy nem kapott olyan tájékoztatást vagy hivatalos dokumentumot, amely a társaság működését érintő jogsértés gyanúját vagy eljárás megindítását rögzítette volna. A cégcsoport azt is közölte, hogy tudomása szerint a helyszíni intézkedés után nem indult nyomozás, és a hatóság munkáját együttműködően támogatták.
A cégeladás hátteréről az Electron Holding a 24.hu kérdésére azt írta, hogy az Euronergy Arrabona Kft. értékesítésére olyan üzleti környezetben került sor, amely „több nehéz és felelősségteljes döntést” tett szükségessé.
A társaság külön kiemelte, hogy „a tranzakció hátterében nem kizárólag piaci vagy klasszikus üzleti megfontolások álltak, hanem olyan körülmények is, melyek jelentősen befolyásolták a cégcsoport mozgásterét és döntési lehetőségeit”. Az Electron Holding szerint a döntés „nem ideális piaci környezetben” született meg, további részleteket azonban üzleti és jogi okokra hivatkozva nem kommentált. A Terravis Zrt. nem válaszolt arra, hogy mennyiért és milyen körülmények között vásárolta meg a szélerőműves társaságot.
