Az amerikaiak is "felfedezték" Horvátországot

Jelentősen nőtt az amerikai turisták száma Horvátországban, miközben a két ország közötti légi összeköttetés is tovább bővül. Emellett az is kiderült, hogy a horvát utazók körében Olaszország a legnépszerűbb külföldi célpont - írta a Croatia Week.

A Horvát Statisztikai Hivatal frissen közzétett adatai szerint 2025-ben 31,7 százalékkal emelkedett az amerikai turisták által eltöltött vendégéjszakák száma Horvátországban.

Ezzel az Egyesült Államok az adriai ország egyik legdinamikusabban növekvő távoli piacává vált.

A légi összeköttetés terén idén újabb mérföldkőhöz értek: a United Airlines elindította közvetlen járatát Newark és Split között. Ez az első menetrend szerinti közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Közép-Dalmácia között.

A statisztikákból az is kiderül, hová utaznak a legszívesebben maguk a horvátok. A kiutazó turizmusban Olaszország áll az élen, amely az összes külföldi utazás 25,8 százalékát adja. A második helyen Bosznia-Hercegovina végzett 7,1 százalékkal. Ezt Ausztria (6,2%), Franciaország (5,5%) és Spanyolország (5,0%) követi. A legnépszerűbb célpontok listáján szerepel még Németország és Szlovénia (egyaránt 4,5%), Magyarország (4,4%), Törökország (3,3%), valamint Csehország (2,5%) is.

