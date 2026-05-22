Beindult a NAV: nyomoznak a nagy port kavart korrupciós ügyben
Beindult a NAV: nyomoznak a nagy port kavart korrupciós ügyben

Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatási gyakorlata miatt. Az ügy hatására felfüggesztették a kifizetéseket, valamint a pályázatokat kezelő intézmény főigazgatóját is. Mindez azután történt, hogy felmerült: a kulturális célra szánt milliárdok valójában politikai érdekeket szolgálhattak - közölte a Telex.

A hatóság megerősítette a büntetőeljárás megindítását, azonban a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek további részleteket. A vizsgálat az alapból az elmúlt években folyósított gyanús támogatásokkal függ össze.

Ennek egyik legkirívóbb példája az a félmilliárd forintos összeg, amelyet Mága Zoltán hegedűművész igényelt a minisztériumtól kormánypárti kampánytevékenységre.

Ennek kifizetésére a tárca vezetése közvetlenül utasította az NKA-t.

A visszaélések gyanúja miatt Tarr Zoltán hétfőn elrendelte az NKA kifizetéseinek azonnali felfüggesztését. A lépés célja a források további indokolatlan felhasználásának megakadályozása volt. A döntést kedd reggel személyi következmény is követte: felfüggesztették tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, az NKA pályázatait lebonyolító Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját.

A rendszerszintű problémákra az alap egyik egykori kuratóriumi tagja hívta fel a figyelmet még május elején. Beszámolója szerint a választási kampány időszakában mintegy 17 milliárd forintot ítéltek oda érdemtelen pályázóknak. A forrásokat többnyire szakmailag értelmezhetetlen projektekre fordították. Bár a finanszírozott tételek között akadtak valós kulturális értéket teremtő programok is, a kifizetések mintázata egyértelműen arra utal, hogy a támogatásokat nagyrészt a kormánypárt választási érdekeinek rendelték alá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

