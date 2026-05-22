Bírság szakadhat a fúrt kutak tulajdonosainak nyakába: ezeken a részleteken múlik sok minden
Számos tévhit terjedt el a fúrt kutak szabályozásával kapcsolatban, amelyeket a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete tisztázott. A legfontosabb tudnivalók közé tartozik, hogy a létesítésnél nem önmagában az 50 méteres mélység a döntő. Emellett az esetleges bejelentéseket már nem a jegyzőhöz, hanem a kormányhivatalokhoz kell benyújtani - tudósított a Délmagyar.

Rózsa Attila, az egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a kútlétesítési szabályok meglehetősen bonyolultak. Ráadásul nem is újak, hiszen 2024. január elseje óta érvényben vannak. A pontos tájékoztatás elengedhetetlen. Egy félreértett jogszabály miatt ugyanis a tulajdonosok komoly kellemetlenségekkel, vagy akár bírsággal is számolhatnak.

A háztartási kutak esetében az egyik leggyakoribb tévedés az 50 méteres mélységhatárhoz kapcsolódik. A szakember rámutatott:

nem önmagában ez a szám a mérvadó, hanem az első vízzáró réteg elhelyezkedése.

Csak abban az esetben lehet legfeljebb 50 méter mély kutat vízjogi engedély nélkül vagy egyszerűsített eljárással fúrni, ha az első vízzáró réteg 50 méternél mélyebben található.

Hol kell intézni az adminisztrációt?

A bejelentéseket ma már nem a települési jegyzők, hanem a vármegyei kormányhivatalok vízügyi hatóságai kezelik. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a 2024 előtt létesült, a megfelelő kategóriába eső háztartási kutak többségénél már nincsenek utólagos teendők. Az engedélyeztetési kötelezettség továbbra is a mélyebb vagy nagyobb vízigényt kiszolgáló kutakra vonatkozik.

A jogszabályok értelmezésében, valamint a kockázatos területek és a vízzáró rétegek mélységének azonosításában jelentős segítséget nyújt a Vízkészletvédelmi országtérkép. Ennek ismerete kiemelten fontos az olyan területeken, mint például a Homokhátság és Csongrád-Csanád vármegye. Ezekben a térségekben ugyanis rengeteg háztartás támaszkodik saját kútra a locsolás vagy a mindennapi vízigény fedezése során.

