Brutális meleg van Spanyolországban

Szokatlanul erős hőhullám sújtja az Ibériai-félszigetet: Spanyolország déli területein a hőmérséklet meghaladta a 37 Celsius-fokot, Sevillában 37,4 fokot mértek. A tikkasztó kánikulát okozó szubtrópusi légtömeg a következő napokban Európa belseje felé terjeszkedik, és hamarosan a Kárpát-medencét is eléri. A forróság enyhülésére a régióban egyelőre nem lehet számítani.

Csütörtökön a térség jelentős részén már 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Különösen Spanyolország déli és délnyugati területein volt tikkasztó a hőség, ahol a csúcshőmérséklet több helyen a 35 fokot is átlépte.

A délutáni órákban Badajozban 37,3, míg Sevillában 37,4 fokot mértek.

A kánikula a következő napokban sem enyhül a régióban. Ráadásul a forróságot okozó szubtrópusi légtömeg egyre beljebb húzódik a kontinens fölé. Ennek hatását hamarosan hazánkban is tapasztalhatjuk, mivel a meleg levegő a Kárpát-medencébe is betör.

