  • Megjelenítés
Budapesten jelentették be, hogy új tudományos szupereszközt építenének
Gazdaság

Budapesten jelentették be, hogy új tudományos szupereszközt építenének

MTI
Új részecskegyorsító berendezés megépítését tervezi az Európai Részecskefizikai Laboratórium (CERN) legfőbb döntéshozó testülete - jelentették be a szervezet pénteki budapesti sajtótájékoztatóján, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházában.

A 25 tagország - köztük Magyarország - kutatóit képviselő CERN Tanács pénteki budapesti tanácskozásán az európai részecskefizikai stratégia felülvizsgálatáról és megújításáról határozott. Mark Thomson, a CERN főigazgatója az ülést követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az európai stratégia fő prioritása továbbra is a Nagyfényességű Hadronütköztető (High Luminosity Large Hadron Collider, HL-LHC), amely a jelenleg működő Nagy Hadronütköztető (LHC) továbbfejlesztése.

Tájékoztatása szerint a június végén induló, négyéves beruházás során az LHC egy 1,2 kilométeres szakaszát cserélik ki olyan fejlett technológiával, amely a berendezés építésekor még nem létezett. Mark Thomson hozzátette, hogy ez a szervezet középtávú terve 2040-ig.

Hangsúlyozta, hogy a tanácskozáson a stratégia felülvizsgálata és megújítása során tisztán kirajzolódott, hogy a tudományos közösség hosszú távú víziója a 91 kilométer kerületű, az LHC-nál is nagyobb energiájú elektron-pozitron ütköztető, a Jövőbeli Körkörös Ütköztető (Future Circular Collider, FCC) megépítése. Ez egy rendkívül ambiciózus projekt kristálytiszta tudományos célokkal, amilyenek a 2012-ben felfedezett Higgs-bozon kutatása. Összességében pedig új szint érhető el az univerzum megértésében nemcsak Európa, de az egész emberiség számára - fűzte hozzá. Emlékeztetett:

a végleges döntés a projekt megépítéséről leghamarabb 2028-ra várható.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány – Nyomozás indult az NKA ügyében, folytatódik a harc az uniós pénzekért

A Fed döntéshozója szerint "őrültség" kamatcsökkentésről beszélni

Elszakadna egy dúsgazdag tartomány a globális hatalomtól – A miniszterelnök a szavazókat győzködi

Újságírói kérdésekre válaszolva Mark Thomson elmondta: 2028-ig a tervek véglegesítése, a környezeti hatásvizsgálatok, valamint a létesítmény elhelyezésének előkészítése zajlik érintve Franciaország és Svájc területét. Arra is kitért, hogy a megépítéshez szükséges 15 milliárd svájci frankos költségvetéshez még forrásokat kell előteremteniük, amiben az Európai Unióra és az Amerikai Egyesült Államokra is számítanak lehetséges partnerként.

Costas Fountas, a CERN Tanácsának vezetője monumentálisnak nevezte a döntést az európai stratégia irányáról, ami megerősíti a CERN világvezető szerepét. Mint elmondta, a tudományos közösség és a CERN tagállamai egyaránt felsorakoztak annak támogatására, hogy a Jövőbeli Körkörös Ütköztető legyen a követő korszak zászlóshajó projektje. Karl Jakobs, a Stratégiai Bizottság titkára azt mondta, a pénteki üléssel egy csaknem kétéves időszak zárult le, amely alkalmával az európai részecskefizikus-közösség a jövőre szóló terveikről tárgyalt. A Jövőbeli Körkörös Ütköztető megépítéséről teljes volt az egyetértés - emelte ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Tisza-kormány: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, közben újabb szerződések kerültek elő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility