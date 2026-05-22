Budapesten jelentették be, hogy új tudományos szupereszközt építenének

Új részecskegyorsító berendezés megépítését tervezi az Európai Részecskefizikai Laboratórium (CERN) legfőbb döntéshozó testülete - jelentették be a szervezet pénteki budapesti sajtótájékoztatóján, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházában.

A 25 tagország - köztük Magyarország - kutatóit képviselő CERN Tanács pénteki budapesti tanácskozásán az európai részecskefizikai stratégia felülvizsgálatáról és megújításáról határozott. Mark Thomson, a CERN főigazgatója az ülést követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az európai stratégia fő prioritása továbbra is a Nagyfényességű Hadronütköztető (High Luminosity Large Hadron Collider, HL-LHC), amely a jelenleg működő Nagy Hadronütköztető (LHC) továbbfejlesztése.

Tájékoztatása szerint a június végén induló, négyéves beruházás során az LHC egy 1,2 kilométeres szakaszát cserélik ki olyan fejlett technológiával, amely a berendezés építésekor még nem létezett. Mark Thomson hozzátette, hogy ez a szervezet középtávú terve 2040-ig.

Hangsúlyozta, hogy a tanácskozáson a stratégia felülvizsgálata és megújítása során tisztán kirajzolódott, hogy a tudományos közösség hosszú távú víziója a 91 kilométer kerületű, az LHC-nál is nagyobb energiájú elektron-pozitron ütköztető, a Jövőbeli Körkörös Ütköztető (Future Circular Collider, FCC) megépítése. Ez egy rendkívül ambiciózus projekt kristálytiszta tudományos célokkal, amilyenek a 2012-ben felfedezett Higgs-bozon kutatása. Összességében pedig új szint érhető el az univerzum megértésében nemcsak Európa, de az egész emberiség számára - fűzte hozzá. Emlékeztetett:

a végleges döntés a projekt megépítéséről leghamarabb 2028-ra várható.

Újságírói kérdésekre válaszolva Mark Thomson elmondta: 2028-ig a tervek véglegesítése, a környezeti hatásvizsgálatok, valamint a létesítmény elhelyezésének előkészítése zajlik érintve Franciaország és Svájc területét. Arra is kitért, hogy a megépítéshez szükséges 15 milliárd svájci frankos költségvetéshez még forrásokat kell előteremteniük, amiben az Európai Unióra és az Amerikai Egyesült Államokra is számítanak lehetséges partnerként.

Costas Fountas, a CERN Tanácsának vezetője monumentálisnak nevezte a döntést az európai stratégia irányáról, ami megerősíti a CERN világvezető szerepét. Mint elmondta, a tudományos közösség és a CERN tagállamai egyaránt felsorakoztak annak támogatására, hogy a Jövőbeli Körkörös Ütköztető legyen a követő korszak zászlóshajó projektje. Karl Jakobs, a Stratégiai Bizottság titkára azt mondta, a pénteki üléssel egy csaknem kétéves időszak zárult le, amely alkalmával az európai részecskefizikus-közösség a jövőre szóló terveikről tárgyalt. A Jövőbeli Körkörös Ütköztető megépítéséről teljes volt az egyetértés - emelte ki.

