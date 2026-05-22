Budapesten jelentették be, hogy új tudományos szupereszközt építenének

A 25 tagország - köztük Magyarország - kutatóit képviselő CERN Tanács pénteki budapesti tanácskozásán az európai részecskefizikai stratégia felülvizsgálatáról és megújításáról határozott. Mark Thomson, a CERN főigazgatója az ülést követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az európai stratégia fő prioritása továbbra is a Nagyfényességű Hadronütköztető (High Luminosity Large Hadron Collider, HL-LHC), amely a jelenleg működő Nagy Hadronütköztető (LHC) továbbfejlesztése.
Tájékoztatása szerint a június végén induló, négyéves beruházás során az LHC egy 1,2 kilométeres szakaszát cserélik ki olyan fejlett technológiával, amely a berendezés építésekor még nem létezett. Mark Thomson hozzátette, hogy ez a szervezet középtávú terve 2040-ig.
Hangsúlyozta, hogy a tanácskozáson a stratégia felülvizsgálata és megújítása során tisztán kirajzolódott, hogy a tudományos közösség hosszú távú víziója a 91 kilométer kerületű, az LHC-nál is nagyobb energiájú elektron-pozitron ütköztető, a Jövőbeli Körkörös Ütköztető (Future Circular Collider, FCC) megépítése. Ez egy rendkívül ambiciózus projekt kristálytiszta tudományos célokkal, amilyenek a 2012-ben felfedezett Higgs-bozon kutatása. Összességében pedig új szint érhető el az univerzum megértésében nemcsak Európa, de az egész emberiség számára - fűzte hozzá. Emlékeztetett:
a végleges döntés a projekt megépítéséről leghamarabb 2028-ra várható.
Újságírói kérdésekre válaszolva Mark Thomson elmondta: 2028-ig a tervek véglegesítése, a környezeti hatásvizsgálatok, valamint a létesítmény elhelyezésének előkészítése zajlik érintve Franciaország és Svájc területét. Arra is kitért, hogy a megépítéshez szükséges 15 milliárd svájci frankos költségvetéshez még forrásokat kell előteremteniük, amiben az Európai Unióra és az Amerikai Egyesült Államokra is számítanak lehetséges partnerként.
Costas Fountas, a CERN Tanácsának vezetője monumentálisnak nevezte a döntést az európai stratégia irányáról, ami megerősíti a CERN világvezető szerepét. Mint elmondta, a tudományos közösség és a CERN tagállamai egyaránt felsorakoztak annak támogatására, hogy a Jövőbeli Körkörös Ütköztető legyen a követő korszak zászlóshajó projektje. Karl Jakobs, a Stratégiai Bizottság titkára azt mondta, a pénteki üléssel egy csaknem kétéves időszak zárult le, amely alkalmával az európai részecskefizikus-közösség a jövőre szóló terveikről tárgyalt. A Jövőbeli Körkörös Ütköztető megépítéséről teljes volt az egyetértés - emelte ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rohamosan fogy a magyar népesség, hat év alatt 200 ezer fővel lettünk kevesebben
A gazdasági növekedésnek is betesz a demográfia.
Figyelmeztet a szakértő: vészesen közel lehetünk egy buborékhoz
Baljós jel ez a sok mega IPO.
Akkora a baj a kötvénypiacon, hogy ilyen még 2022-ben sem történt
Teljesen más miatt aggódott a piac négy éve.
Elesett az M7-es, az M1-es és az M3-as is
Rendkívül erős a forgalom.
Ütköző pályára kerültek Magyar Péter és Ursula von der Leyen emberei – árokharc lett az EU-pénzek kiszabadításából
Olyan vitás pontok bukkantak elő, ahol szinte lehetetlen lesz a kompromisszum.
Egyre terjed a ritka, halálos vírus: mindenki feszülten figyeli az fejleményeket
A legmagasabb szintű riasztást adta ki a WHO.
Megvan a felsőoktatásért felelős államtitkár
Katz Sándor lesz az.
Döntött az Egyesült Államok: irdatlan összegű fegyverüzletet ütöttek nyélbe Ukrajnával
Próbálják felturbózni a Hawk rakétákat.
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo