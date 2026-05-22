Csökkent a japán infláció

A pénteken közzétett kormányzati adatok szerint az éves infláció áprilisban 1,4 százalék volt Japánban, miután márciusban 1,5 százalékot mértek.
A japán jegybank által inkább nyomon követett mutató, a friss élelmiszerek nélkül számított fogyasztói árak éves szinten 1,4 százalékkal, 2022 márciusa óta a legkisebb ütemben emelkedtek az év negyedik hónapjában az előző havi 1,8 százalékos növekedés után. Az elemzők 1,7 százalékos áprilisi adatra számítottak.
Áprilisban sorban a harmadik hónapban állt a maginfláció a japán központi bank 2 százalékos célja alatt.
Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított éves infláció az előző havi 2,4 százalék után 1,9 százalékon, 2024 júliusa óta a legalacsonyabb szinten állt.
Áprilisban 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Japánban havi bázison a márciusi 0,4 százalékot követően.
Elemzők szerint a közel-keleti háború miatti üzemanyag-drágulás hatására a következő hónapokban gyorsul a japán infláció.
A japán jegybank, a Bank of Japan (BoJ) legutóbbi kamatdöntő ülésén, április 28-án az elemzők által vártnak megfelelően január és március után ismét változatlan szinten, 0,75 százalékon hagyta az irányadó kamatot. A jegybank tavaly decemberi ülésén 0,5 százalékról 0,75 százalékra, 30 éve a legmagasabb szintre emelte az alapkamatot.
A japán jegybank frissített előrejelzése szerint a friss élelmiszerek nélkül számított fogyasztói árak a 2026-os pénzügyi évben 2,8 százalékkal emelkednek, szemen a korábbi prognózisban szereplő 1,9 százalékkal. A japán jegybank inflációs célja 2022 áprilisa óta 2 százalék.
A többségi elemzői várakozások szerint a Bank of Japan (BoJ) következő, június 16-án végződő kamatdöntő ülésén valószínűleg 1,0 százalékra emeli az alapkamatot az iráni háború miatt növekvő inflációs aggodalmak közepette.
A japán termelői árak 4,9 százalékkal, 2023 májusa óta a leggyorsabb ütemben emelkedtek áprilisban az előző havi 2,9 százalék után a japán jegybank (BoJ - Bank of Japan) adatai alapján.
Az elemzők előzetesen kisebb mértékű, 3,0 százalékos éves szintű emelkedést vártak áprilisra. Április volt zsinórban az 50. hónap, amikor a termelői árak növekedést mutattak éves szinten Japánban.
Az iráni háború okozta intenzív költségnyomás hatására egyebek mellett a szállítóeszközök, az italok és élelmiszerek, a vegyi anyagok, a kőolaj és a szén, az elektromos gépek, a gyártógépek, valamint a fémtermékek ára egyaránt emelkedett áprilisban.
Az év negyedik hónapjában havi bázison a termelői árak az elemzők által várt 0,7 százaléknál jóval gyorsabb ütemben, 2,3 százalékkal, 2014 áprilisa óta a legmeredekebben emelkedtek az előző havi 1,0 százalék után. Az áprilisi jelentős növekedést elsősorban az energiaárak megugrása váltotta ki, az eszkalálódó közel-keleti konfliktusok okozta drágulást tükrözve.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bírság szakadhat a fúrt kutak tulajdonosainak nyakába: ezeken a részleteken múlik sok minden
Nem mindegy, honnan mérjük az 50 métert.
Nagy törés látszik a német gazdaságban, de Magyarország gigantikusat kaszálhat a háttérben
Lerázza láncait az EU motorországa, aminek átszivárgó hatása fontos lehet a magyar gazdaságnak.
Külföldi szakértők és banki topmenedzserek egy helyen - Mire költenek a bankok az IT-ban?
Jön a Financial IT 2026!
Az amerikaiak is "felfedezték" Horvátországot
Harmadával nőtt a számuk.
18 milliárd forintos vérdíjat tűznek ki Donald Trump fejére
Irán minden áron bosszút akar.
Sok szabály változik a Parlamentben - Megszólalt Forsthoffer Ágnes
Beszélt a sajtótudósítás rendjével kapcsolatos javaslatáról.
Kiszivárgott: brutális veszteségeket szenvedett az amerikai Reaper-flotta - A gépek 20%-a harcképtelen lett
Az iráni légvédelem nem kímélte az amerikai UAV-ket.
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?