  • Megjelenítés
Csökkent a japán infláció
Gazdaság

Csökkent a japán infláció

MTI
Japánban az éves infláció áprilisban 1,4 százalékra mérséklődött, a japán jegybank által kiemelt maginfláció pedig harmadik hónapja maradt a 2 százalékos célérték alatt. Ugyanakkor a termelői árak 4,9 százalékkal, 2023 májusa óta a leggyorsabb ütemben ugrottak meg, elsősorban az iráni háború okozta energiaár-emelkedés hatására. A Bank of Japan áprilisban változatlanul hagyta a 0,75 százalékos irányadó kamatot, az elemzők többsége azonban a júniusi ülésen 1,0 százalékra történő kamatemelésre számít. A jegybank a frissített előrejelzésében a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó inflációs várakozását 1,9-ről 2,8 százalékra emelte.

A pénteken közzétett kormányzati adatok szerint az éves infláció áprilisban 1,4 százalék volt Japánban, miután márciusban 1,5 százalékot mértek.

A japán jegybank által inkább nyomon követett mutató, a friss élelmiszerek nélkül számított fogyasztói árak éves szinten 1,4 százalékkal, 2022 márciusa óta a legkisebb ütemben emelkedtek az év negyedik hónapjában az előző havi 1,8 százalékos növekedés után. Az elemzők 1,7 százalékos áprilisi adatra számítottak.

Áprilisban sorban a harmadik hónapban állt a maginfláció a japán központi bank 2 százalékos célja alatt.

Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított éves infláció az előző havi 2,4 százalék után 1,9 százalékon, 2024 júliusa óta a legalacsonyabb szinten állt.

Még több Gazdaság

Rekordszinten az EU méhkaptárainak száma – Magyarország lemarad, sőt!

Furcsa lett az influenzaszezon vége, rekordot is hozott, nem is egyet

Kapitány István a robbanásról: már nincs életveszélyben a legsúlyosabban megsérült dolgozó

Áprilisban 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Japánban havi bázison a márciusi 0,4 százalékot követően.

Elemzők szerint a közel-keleti háború miatti üzemanyag-drágulás hatására a következő hónapokban gyorsul a japán infláció.

A japán jegybank, a Bank of Japan (BoJ) legutóbbi kamatdöntő ülésén, április 28-án az elemzők által vártnak megfelelően január és március után ismét változatlan szinten, 0,75 százalékon hagyta az irányadó kamatot. A jegybank tavaly decemberi ülésén 0,5 százalékról 0,75 százalékra, 30 éve a legmagasabb szintre emelte az alapkamatot.

A japán jegybank frissített előrejelzése szerint a friss élelmiszerek nélkül számított fogyasztói árak a 2026-os pénzügyi évben 2,8 százalékkal emelkednek, szemen a korábbi prognózisban szereplő 1,9 százalékkal. A japán jegybank inflációs célja 2022 áprilisa óta 2 százalék.

A többségi elemzői várakozások szerint a Bank of Japan (BoJ) következő, június 16-án végződő kamatdöntő ülésén valószínűleg 1,0 százalékra emeli az alapkamatot az iráni háború miatt növekvő inflációs aggodalmak közepette.

A japán termelői árak 4,9 százalékkal, 2023 májusa óta a leggyorsabb ütemben emelkedtek áprilisban az előző havi 2,9 százalék után a japán jegybank (BoJ - Bank of Japan) adatai alapján.

Az elemzők előzetesen kisebb mértékű, 3,0 százalékos éves szintű emelkedést vártak áprilisra. Április volt zsinórban az 50. hónap, amikor a termelői árak növekedést mutattak éves szinten Japánban.

Az iráni háború okozta intenzív költségnyomás hatására egyebek mellett a szállítóeszközök, az italok és élelmiszerek, a vegyi anyagok, a kőolaj és a szén, az elektromos gépek, a gyártógépek, valamint a fémtermékek ára egyaránt emelkedett áprilisban.

Az év negyedik hónapjában havi bázison a termelői árak az elemzők által várt 0,7 százaléknál jóval gyorsabb ütemben, 2,3 százalékkal, 2014 áprilisa óta a legmeredekebben emelkedtek az előző havi 1,0 százalék után. Az áprilisi jelentős növekedést elsősorban az energiaárak megugrása váltotta ki, az eszkalálódó közel-keleti konfliktusok okozta drágulást tükrözve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Tisza-kormány: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, közben újabb szerződések kerültek elő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility