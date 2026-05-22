Csökkent a japán infláció

Japánban az éves infláció áprilisban 1,4 százalékra mérséklődött, a japán jegybank által kiemelt maginfláció pedig harmadik hónapja maradt a 2 százalékos célérték alatt. Ugyanakkor a termelői árak 4,9 százalékkal, 2023 májusa óta a leggyorsabb ütemben ugrottak meg, elsősorban az iráni háború okozta energiaár-emelkedés hatására. A Bank of Japan áprilisban változatlanul hagyta a 0,75 százalékos irányadó kamatot, az elemzők többsége azonban a júniusi ülésen 1,0 százalékra történő kamatemelésre számít. A jegybank a frissített előrejelzésében a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó inflációs várakozását 1,9-ről 2,8 százalékra emelte.

A pénteken közzétett kormányzati adatok szerint az éves infláció áprilisban 1,4 százalék volt Japánban, miután márciusban 1,5 százalékot mértek.

A japán jegybank által inkább nyomon követett mutató, a friss élelmiszerek nélkül számított fogyasztói árak éves szinten 1,4 százalékkal, 2022 márciusa óta a legkisebb ütemben emelkedtek az év negyedik hónapjában az előző havi 1,8 százalékos növekedés után. Az elemzők 1,7 százalékos áprilisi adatra számítottak.

Áprilisban sorban a harmadik hónapban állt a maginfláció a japán központi bank 2 százalékos célja alatt.

Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított éves infláció az előző havi 2,4 százalék után 1,9 százalékon, 2024 júliusa óta a legalacsonyabb szinten állt.

Áprilisban 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Japánban havi bázison a márciusi 0,4 százalékot követően.

Elemzők szerint a közel-keleti háború miatti üzemanyag-drágulás hatására a következő hónapokban gyorsul a japán infláció.

A japán jegybank, a Bank of Japan (BoJ) legutóbbi kamatdöntő ülésén, április 28-án az elemzők által vártnak megfelelően január és március után ismét változatlan szinten, 0,75 százalékon hagyta az irányadó kamatot. A jegybank tavaly decemberi ülésén 0,5 százalékról 0,75 százalékra, 30 éve a legmagasabb szintre emelte az alapkamatot.

A japán jegybank frissített előrejelzése szerint a friss élelmiszerek nélkül számított fogyasztói árak a 2026-os pénzügyi évben 2,8 százalékkal emelkednek, szemen a korábbi prognózisban szereplő 1,9 százalékkal. A japán jegybank inflációs célja 2022 áprilisa óta 2 százalék.

A többségi elemzői várakozások szerint a Bank of Japan (BoJ) következő, június 16-án végződő kamatdöntő ülésén valószínűleg 1,0 százalékra emeli az alapkamatot az iráni háború miatt növekvő inflációs aggodalmak közepette.

A japán termelői árak 4,9 százalékkal, 2023 májusa óta a leggyorsabb ütemben emelkedtek áprilisban az előző havi 2,9 százalék után a japán jegybank (BoJ - Bank of Japan) adatai alapján.

Az elemzők előzetesen kisebb mértékű, 3,0 százalékos éves szintű emelkedést vártak áprilisra. Április volt zsinórban az 50. hónap, amikor a termelői árak növekedést mutattak éves szinten Japánban.

Az iráni háború okozta intenzív költségnyomás hatására egyebek mellett a szállítóeszközök, az italok és élelmiszerek, a vegyi anyagok, a kőolaj és a szén, az elektromos gépek, a gyártógépek, valamint a fémtermékek ára egyaránt emelkedett áprilisban.

Az év negyedik hónapjában havi bázison a termelői árak az elemzők által várt 0,7 százaléknál jóval gyorsabb ütemben, 2,3 százalékkal, 2014 áprilisa óta a legmeredekebben emelkedtek az előző havi 1,0 százalék után. Az áprilisi jelentős növekedést elsősorban az energiaárak megugrása váltotta ki, az eszkalálódó közel-keleti konfliktusok okozta drágulást tükrözve.

