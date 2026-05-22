Elesett az M7-es, az M1-es és az M3-as is
Elesett az M7-es, az M1-es és az M3-as is

Rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton is, írja az Utinform.

Az ünnepi hosszú hétvége miatt a közkedvelt szabadidős, nyaraló- és kirándulóhelyekhez, valamint a jelentősebb turisztikai célpontokhoz vezető utakon, útvonalakon érdemes hosszabb menetidővel számolni

Az M7-es autópályán a Balaton felé, az M1-es és M3-as és az M5-ös autópályán mindkét irányba, és az M0-s autóúton a főbb csomópontok közelében kell telített sávokon autózni, ami helyenként álló kocsisorrá duzzad.

Az erős szél miatt az M3-as autópályán, Hajdúnánás és Nyíregyháza között, a 208-as km környékén porátfúvásra kell számítani. Az arra közlekedők vezessenek fokozott körültekintéssel!

Az M0-s autóúton, a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé, Szigetszentmiklós térségében baleset történt. A 20-as km-nél a két belső sávot lezárták, a forgalom csak egy sávon halad. A torlódás már több közel 10 km-es!

Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a külső sávban a kamionok okozta torlódás, Tatától kezdődően, a 70-es km-től a 20-es km-ig tart, a forgalom főleg a csomópontoknál lassul.

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan térségében kigyulladt egy jármű. Az 54-es km-nél az autópályát lezárták, aki teheti az a 3-as főút felé tud kerülni.

Az M5-ös autópályán, Szeged felé, Inárcs térségében egy személygépkocsi árokba hajtott. A 34-es km-nél a külső sávot lezárták, a torlódás 5 km-es.

A 68-as főúton, Böhönye és Segesd között egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze. Az 56-os km-nél a fél útpályát lezárták.

