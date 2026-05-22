Elszakadna egy dúsgazdag tartomány a globális hatalomtól – A miniszterelnök a szavazókat győzködi
MTI
Mark Carney kanadai miniszterelnök hangsúlyozta Alberta fontosságát az ország számára pénteken, miután az olajban gazdag tartomány előző nap bejelentette: nem kötelező erejű népszavazást tartanak októberben arról, hogy a terület Kanada része maradjon-e.

Danielle Smith tartományi miniszterelnök csütörtöki televíziós beszédében közölte:

a referendum célja annak felmérése, hogy az albertaiak támogatják-e egy későbbi, jogilag kötelező erejű függetlenségi népszavazás alkotmányos előkészítésének megindítását.

A véleménynyilvánító referendum komoly kihívást jelenthet Carney számára, aki a nemzeti egységet igyekszik erősíteni az Egyesült Államok vámjai és Donald Trump amerikai elnök Kanada annektálására vonatkozó kijelentései közepette. "Kanada a világ legnagyszerűbb országa, de lehet még nagyszerűbb is. Azon dolgozunk, hogy Alberta együttműködésével jobbá tegyük" - jelentette ki a miniszterelnök újságírók előtt. Hozzátette, hogy az ország jobbá tételében központi szerepet kell játszania Alberta tartománynak.

Az elszakadást támogatók elégedetlenek Carney elődje, Justin Trudeau környezetvédelmi politikájával, amely szerintük aláásta a tartomány olaj- és gáziparát. Carney 2025 márciusában lett Kanada miniszterelnöke, és azóta több Trudeau-féle környezetvédelmi intézkedést is visszavont.

Címlapkép forrása: Getty Images

