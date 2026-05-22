Evakuálni kellett egy általános iskolát, mert tűz volt az alagsorban

Gázszivárgás miatt csaptak fel a lángok az esztergomi Meszlényi Zoltán Általános Iskola alagsorában. A tűz miatt mintegy százötven embernek kellett elhagynia az épületet. A tűzoltók azonban gyorsan megfékezték a lángokat.

A Wesselényi Miklós utcai intézményben egy gázvezeték sérült meg, a kiáramló gáz pedig meggyulladt. A helyszínre riasztott hivatásos tűzoltók egy porral oltó készülékkel fojtották el a tüzet.

A sikeres oltást követően az egységek visszahűtötték a területet. Ezt követően hőkamerával alaposan átvizsgálták a sérült csővezeték környezetét.

A vármegyei katasztrófavédelem irányításával zajló beavatkozással párhuzamosan a szolgáltató szakemberei

elzárták az érintett vezetékszakaszt.

