Ez még mindig nem repülőrajt - újabb gyászos adat érkezett a magyar beruházásokról

Az első negyedévben a várakozásoknál jobban alakult a magyar gazdaság teljesítménye, a GDP negyedéves alapon 0,8%-kal tudott növekedni. Ez alapján azt lehetett gondolni, hogy a beruházások is végre jobban teljesítettek, és az utóbbi negyedévekben látott stagnálás már az előjele a fordulatnak. Ehhez képest a 0,4%-os visszaesés egyértelműen csalódás és a beruházási felpattanással kapcsolatos várakozásokat gyengíti.
Az okokról a részletes adatok hiányában még nem tudunk sokat, a Központi Statisztikai Hivatal csak annyit közölt, hogy a beruházások mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint az ingatlanügyletek gazdasági ág járult hozzá. A csökkenést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása fékezte, ez jellemzően az útépítéseket jelenti.
A beruházások volumene 2022 közepétől 2025 elejéig szabadesésben "közlekedett", amiben több tényező is szerepet játszott: a költségvetési kiköltekezés az állami fejlesztések példátlan mértékű leállítását kényszerítette ki, az uniós források elakadtak, a magánszektor a fagyos külső és belső gazdasági klíma miatt szintén takarékra tette kapacitásbővítéseit. 2025 második felétől stagnálás váltotta fel a zuhanást (ez a KSH adatrevíziója látszott igazán tisztán), és felvillant a lehetősége a fordulatnak.
Úgy tűnik azonban, hogy erre még várni kell.
A kormányzat választás előtti pénzszórása még annyira sem segítettte a beruházásokat, amennyire azt várni lehetett, pedig az eleve világos volt, hogy a transzferek elsősorban lakossági fogyasztást élénkíthetik. Sőt, a választás akár fékként is működhetett, amennyiben az első negyedévi visszaesésben szerepet játszott a vállalatok választás miatti esetlegesen kiváró magatartása. Ha ez így volt, az tulajdonképpen jó hír lenne, mert az év hátralévő részében mégis láthatunk javulást.
A nemzetközi klíma mindenesetre továbbra sem támogató. Európa növekedési kilátásai az iráni geopolitikai konfliktus miatt tovább romlottak, ami a hazai nagyvállalatok óvatosságát nem fogja feloldani.
