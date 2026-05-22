Furcsa lett az influenzaszezon vége, rekordot is hozott, nem is egyet
Hivatalosan a 20. héten szokott véget érni az influenzaszezon, legalábbis az NNGYK részletes heti jelentéseit tekintve, de idén - ami ugyan nem példa nélküli - az utolsó két hétben emelkedett az akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók száma, és néhány sajnálatos rekordot is sikerült elérni. Grafikon-bonanzával búcsúzunk egy időre a tüsszögés-köhögés-orrfolyás tespedést termő triójától.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az év 20. hetében (május 11-17.) az országban 122 700 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 0,7%-kal többen, mint a 19. héten, és 9000 influenzaszerű (ILI) megbetegedéssel, ami 2,4%-os heti csökkenést mutat az előző heti 12,2%-os emelkedést követően.

Itt is van az első rekord - a 20. heti ARI szám magasabb, mint az előző három szezonban.

260522flu01

A második rekord - az ILI szám magasabban végzett, mint az előző három évben.

260522flu02

A harmadik rekord - az influenzaszerű megbetegedések aránya az ARI-n belül 7,3%-on zárta a szezont, minden korábbinál magasabban.

260522flu03

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta a legmagasabb 20. heti számot láthatjuk idén.

260522flu100k

Ezeket a szezonokat egymás mellé téve is jól látszik az idei évzáról rekord. A felső piros vízszintes vonal pedig azt jelzi, hogy egy évvel ezelőtt magasabban volt a 100 ezer lakosra jutó csúcsérték.

260522flu100klong

Bár a vizsgált minták teljes száma a 20. héten - ahogy szinte az egész szezonban - meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

260522sample01

Pozitivitási ráták: 10 hete az RSV az úr

Az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál tavaly az 51. héten következett be a fordulat, majd az RSV idén a 10. héten átvette a vezetést, amire korábban a 12-15. hét környékén került sor. A 12. héten még jobban elszakadt "társaitól" és már a 35%-ot közelítette az aránya, majd erős hullámzás mellett esni kezdett. A 20. héten ismét emelkedett egy keveset.

260522sample02

Covid szempontból nyugis volt az szezon, egyedül tavaly ősszel volt még 25-30% környékén a pozitivitási ráta, ami azonban idén - az év legelejét kivéve - már stabilan 5% alatt tartózkodott.

260522sample03

Influenza fronton már nagyobb volt a nyüzsgés, de a 2022/23-as és a 2024/25-ös csúcsokat szerencsére nem sikerült megdönteni.

260522sample04

Az RSV pozitivitási ráta a 12. héten akkorát ugrott, hogy a grafikont is át kellett skáláznunk. A 33,3%-os arány jóval a 2023 első hetében mért 24,1%-os korábbi csúcs felett volt. Egy éles korrekció és a 15. héten mért újabb ugrást követően két hét esés után emelkedett ismét az arány, és emelkedést láttunk a 20. héten is.

260522sample05

Egy gyors pillantást vetve a humán metapneumovírus-helyzetre, megállapíthatjuk, hogy az idei szezonban jóval kevesebb HMPV-fertőzés volt az országban, mint akár tavaly, akár két évvel ezelőtt.

260522hmpv

Romlás és javulás a kórházakban

A 20. héten 78 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 13%-os csökkenést jelent az egy héttel korábbi 90 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek közt nem volt Covid-fertőzött, ami üdítő ahhoz képest, hogy 2023-ban ilyenkor még a betegek közel negyede volt koronavírusos. A kórházak tavaly kevesebb (63), viszont két (80) és három éve (93) több több SARI-beteget vettek fel a 20. héten.

A 78 beteg közül 4-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami eggyel kevesebb a 19. heti számnál. Ez 5,1%-os arányt, vagyis javulást mutat az előző heti 5,6%-hoz képest.

A SARI-betegek 38,5 százaléka tartozott a 60 évesnél idősebbek korcsoportjába (összesen 30),

MÍG közel 35 százalékuk (27) ÖT ÉV ALATTI GYEREK VOLT. AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI SZÁMUK ÉS ARÁNYUK 19 ÉS 30% VOLT.

260522hosp07

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot. Idén már négy nagy kiugrás is volt az intenzíven kezeltek arányában, és a 17. heti szám az eddigi legmagasabb, innen jött egy korrekció.

260522hosp06

Az alábbi grafikon szintén azt jelzi, hogy két riasztó kiugrástól eltekintve a légúti fertőzések szezonja idén hasonlóan, de inkább valamivel kevésbé volt súlyos, mint az ezt megelőző három időszakban.

a 14. és a 15 héten bekövetkező ugrások az arányt az elmúlt három szezonnal összehasonlítva a legmagasabb szintre vitték, a 17. héten azonban folyatódott a korrekció. Ezt követte a 18. heti romlás és aztán javulás a 19. és a 20. héten is.

260522hosp04

A 78 beteg közül 9-et RSV-fertőzés miatt kellett kezelni, ami azt jelenti, hogy a 12. heti, közel 55 százalékos, minden eddigi rekordot meghaladó idei csúcsot követő korrekció folytatódott.

260522hosp03
260522hosp05rsv

A teljesség kedvéért iderakjuk az influenza- és a Covid-fertőzések következtében szükséges kórházi kezelések grafikonjait is. Egyik sem mutat markáns eltérést a korábbi évektől, bár a koronavírusnál nyilvánvaló, hogy a 2022/23-as szezon még komolyabb volt.

260522hosp01
260522hosp02

Szegény gyerkők...

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók közel 54 százaléka 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a 20. héten. Ez mintegy 65 800 gyereket jelent, ami nagyjából 730 fős növekedés az előző heti számról. Ezen felül mintegy 26 750-en - a betegek közel 22%-a - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban. Itt mintegy 1400 fős növekedést látunk. A 35-59 éves korosztályból is több mint 19 ezren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzéssel.

260522age01

Az elmúlt néhány évet vizsgálva az idei 20. heti szám a legfiatalabbak körében jóval magasabb volt, mint tavaly, és a két évvel ezelőtti számot is meghaladta.

260522age05

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek 20. heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

260522age03

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva fordulatot láttunk a korosztályos bontásban a 15. és a 16. héten is, és a dobogó újra átrendeződött a 18. héten. A 3. és a 14. hét között a 0-14 éves korosztály volt a leginkább érintett, a 15. héten viszont már a 35-59 évesek közül került ki a legtöbb beteg (32,6%, 3325). A 15-34 éves korosztály lett a második leginkább érintett (30,1%, 3070 beteg). A 16. héten azonban a 15-34 éves korosztály vette át a vezetést és tartotta meg a 17 héten is (32%, 3350 beteg). A 18. hét fordulatot hozott és ismét a gyerekek végeztek az élen, ahogy a 19. és 20. héten is (36%, 3240 beteg). Mögöttük járt a 15-34 éves korosztály (29%, 2610 beteg).

260522age02

Az influenzaszerű megbetegedések tekintetében jobban volt érintett a legfiatalabb korcsoport a 20. héten, mint az előző két szezon azonos hetében.

260522age06
260522age04

Hepatitis fertőzések: egy éve rosszabb volt a helyzet, de nem sokkal

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 25 új esetet jelentett a 19. hétre, amivel 525-re emelkdett az idei fertőzések száma.

260522hepa01

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről látható, milyen drámaian alakult ezen a téren a tavalyi év. A 19. héten hajszálnyival (20) az egy évvel korábbi szám alatt volt a megbetegedések kumulált száma - ezt először a 14. héten láthattuk -, és ha a mostani trend folytatódik, megúszhatjuk 2026-ot kevesebb fertőzéssel, de számottevő csökkenésre nem biztos, hogy érdemes számítani.

260522hepa02
260522hepa03

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első 19 hét alatt annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 226 megbetegedéssel (43%), őt követi Budapest (105, 20%), Pest (43, 8,2%), Szabolcs (36, 6,9%), valamint Heves (30, 5,7%).

260522hepa04

Címlapkép forrása: BSIP via Getty Images

