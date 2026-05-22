Furcsa részletek derültek ki arról, hogyan kapott zöld utat K. Endre kegyelme
A Sándor-palota által közzétett vizsgálati összefoglaló szerint K. E. kegyelmi ügyében nem derül ki a dokumentumokból, pontosan mi alapján született pozitív döntés, mivel az ügyirat nem tartalmaz erre vonatkozó indokolást. Az igazságügyi miniszter felterjesztése szokatlan módon elutasító és támogató javaslatot egyaránt tartalmazott, ám maga a feljegyzés egyértelműen az elutasítást támogatta. Az előkészítő anyagok szerint nem állt fenn olyan, a büntetésen túlmutató hátrány, amely a kegyelmet indokolta volna. A döntés kezelése több ponton is eltért a megszokott eljárásrendtől: az aláírt határozat nem jutott vissza az illetékes igazgatósághoz, így nem állapítható meg, ki és milyen alapon választotta a kegyelmet biztosító változatot.

A jelentés ugyanakkor részletesen bemutatja, hogyan zajlott a kegyelmi ügy előkészítése, és több ponton is eltérést említ a szokásos eljárásrendhez képest.

A dokumentum szerint Novák Katalin akkori köztársasági elnök Ferenc pápa 2023-as magyarországi látogatásához kapcsolódva több személy esetében tervezett kegyelmi döntést. K. E. ügye az igazságügyi miniszter egyik kegyelmi előterjesztésének részeként került a Sándor-palotába 2023 áprilisában.

A köztársasági elnök elé kerülő, 2023. április 24-én kelt felterjesztés szokatlan módon kétféle döntési javaslatot is tartalmazott:

egy elutasító és egy kegyelmet támogató változatot.

A jelentés szerint ugyanakkor maga a felterjesztő feljegyzés egyértelműen az elutasítást támogatta, összhangban az igazságügyi miniszter álláspontjával.

Az előkészítő anyagokban részletesen ismertették a bűncselekmény jellegét, valamint azt is, hogy az elítélt reintegrációs őrizet alatt a foglalkozástól eltiltás által nem érintett munkát vállalhatott volna. A dokumentumok szerint az előterjesztés készítői úgy látták, hogy az ügyben nem áll fenn olyan, a büntetésen túlmutató hátrány, amely indokolná a kegyelmet.

A vizsgálati összefoglaló arra is kitér, hogy a döntés kezelése több ponton eltért a megszokott ügymenettől. Az aláírt határozat például nem került vissza a szokásos módon az előkészítésért felelős igazgatósághoz, így ott csak később értesültek arról, hogy végül a kegyelmet biztosító változatot írták alá és jegyezték ellen. A jelentés szerint az ügyiratból nem állapítható meg, ki és milyen indok alapján döntött a pozitív elbírálás mellett.

