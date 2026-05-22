Gigantikus nyomdai keretszerződés felülvizsgálatát rendelte el Lannert Judit
Gazdaság

MTI
Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) 45 milliárd forintos nyomdai keretmegállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda Zrt.-vel - jelentette be a politikus péntek este a Facebook-oldalán.

A miniszter azt írta: a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Hozzátette:

egy ekkora értékű, 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy "egy szállítóra" hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást.

Mint írta, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az ügylethez kapcsolódóan a közbeszerzés és a döntéselőkészítés teljes dokumentációját, valamint a teljes szerződési dokumentumcsomagot bekérte és tételesen vizsgálja.

Lannert Judit leszögezte, hogy világos állásponton van az ügyben: a tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, de a közpénzeket átláthatóan, indokoltan és felelősen kell felhasználni. Közölte, hogy amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogják tenni a szükséges lépéseket. A közbizalom alapja az átláthatóság és a felelős döntéshozatal - írta bejegyzésében.

