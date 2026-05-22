Gigantikus tranzakcióra szánta el magát az olajóriás
A TotalEnergies európai megújulóenergia-portfóliójának felére keres vevőt. A francia energiaóriás 1,2 gigawattnyi nap- és szélerőmű-kapacitás 50 százalékos részesedését kínálja eladásra Franciaországban, Németországban, Lengyelországban és Spanyolországban - írta meg a Bloomberg.
A TotalEnergies az európai megújulóenergia-portfóliójának felét tervezi eladni,

a tranzakció értéke több száz millió eurót is elérhet a Bloomberg értesüléseit megerősítő, névtelenséget kérő források szerint. A vállalat tanácsadókkal dolgozik az ügylet előkészítésén, azonban a TotalEnergies szóvivője nem kívánta kommentálni a hírt.

Az esetleges eladás jól illeszkedik a francia energiavállalat bevett stratégiájába; a cég a megépült megújulóenergia-projektekben rendszeresen 50 százalékos részesedést ad el, hogy javítsa a befektetések megtérülését.

Versenytársai, például a Shell és a BP az utóbbi években a gyenge megtérülés miatt csökkentették zöldenergiás célkitűzéseiket. A TotalEnergies azonban kitart a diverzifikáció mellett: terveik szerint 2030-ra az áramtermelés a vállalat teljes energiatermelésének mintegy 20 százalékát fogja adni.

A vállalat tavaly több hasonló üzletet is sikeresen lezárt már, például 50 százalékos részesedést értékesített egy 1,4 gigawattos észak-amerikai napenergia-portfólióban - ez az ügylet az adósságállományt is beleszámítva 1,25 milliárd dollárra értékelte az eszközöket. Másrészt kisebb megújuló energiás csomagokat is eladtak Franciaországban, Görögországban és Portugáliában, valamint egyes európai elektromosjármű-töltőhálózatokban is csökkentették a részesedésüket.

A TotalEnergies árampiaci üzletágának bővítését elsősorban a kulcspiacaira, vagyis Európára, az Egyesült Államokra és Brazíliára összpontosítja. Ezen felül azokra az országokra fókuszál, ahol már jelenleg is jelentős olaj- és gázkitermelést folytat, de Indiában és Dél-Afrikában is terjeszkedni kíván. A cég tavaly felvásárolta a VSB Group német megújulóenergia-projektfejlesztőt, a múlt hónapban pedig lezárta egy európai gáztüzelésű- és biomasszaerőmű-portfólió részesedésének megvételét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

