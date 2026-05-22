Hegedűs Zsolt új információkat közölt a tiszaújvárosi robbanás sérültjeiről

Hegedűs Zsolt Facebook-bejegyzésében számolt be a Mol tiszaújvárosi robbanásában megsérültek állapotáról.

Hegedűs Zsolt a Facebookon írta meg, hogy a Mol tiszaújvárosi robbanásában megsérültek közül

két főt hazaengedtek a miskolci kórházból, hárman még megfigyelés alatt állnak, ők stabil állapotban vannak.

A tiszaújvárosi üzemi baleset 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, mind a 4 sérült másodfokú, kiterjedt égési sérülést szenvedett, mely miatt ellátásuk folyamatosan zajlik.

The Science of Football

