Hivatalos: a magyar kormány máris újratiltotta az ukrán szállítmányokat

A péntek este érkező Magyar Közlöny első pontjaként szerepel az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékek tiltása. Közösségi médiában megosztott bejegyzése szerint
A probléma felismerése után, azonnal megkezdődött a szükséges jogszabály előkészítése és egyeztetése. Miniszterelnök Úr és a kormány hazaérkezését követően pedig az elfogadása.
Az árulista nem változott az általa korábban közölthöz képest, így szerepel rajta:
- Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve
- Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva
- Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva
- Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva
- Gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
- Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve
- Zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva
- Közönséges búza
- Rozs
- Árpa
- Kukorica
- Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle (köles kivételével)
- Búzaliszt vagy kétszeres liszt
- Gabonaliszt (kivéve búza- vagy kétszeres liszt)
- Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált); gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve, az 1006 vtsz. alá tartozó rizs kivételével
- Olajrepce- vagy repcemag, törve is (a vetőmag kivételével)
- Napraforgómag, törve is
- Napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj, valamint ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
- Repce- és mustárolaj, valamint ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
- Ropogós kenyér
- Zöldség (kivéve a cukrozott) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (kivéve a paradicsomot és az ehető gombákat), nem fagyasztva
- Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust (kivéve a szőlőlevet), kivéve a 2209 vtsz. alá tartozó borecetet.
Bóna azonban a rendelkezés visszaállítása közben azt sem mulasztotta el, hogy érdemben tájékoztasson az Ukrajnából érkező áruk valódi hatásairól. Egy korábbi részletes bejegyzésében arra jutotta, hogy bár a génmódosításra hivatkozó aggályok szeptemberre megoldódhatnak, jelenleg elmondható, hogy:
- Aszályos időszakban valós veszély az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell.
- A jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem kalkulál a magyar piacra. Az import Lengyelországból és Szlovákiából érkezik.
- Figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztők érdekeit is a döntéseknél.
- A legfontosabb cél, az élelmiszer biztonság fenntartása. A biztonság, az egészségügyi biztonságot kiemelten jelenti az ellátásbiztonság mellet.
