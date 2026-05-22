Hivatalos: a magyar kormány máris újratiltotta az ukrán szállítmányokat

Bóna Szabolcs agrárminiszter a a közösségi médiában is bejelentette, hogy a péntek esti közlönyben már hivatalossá vált az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek tiltása. Ugyan arról ő is hosszan értekezett korábban, az ukrán gabona nem feltétlen veszélyeztetné a magyar termelőket, a körülmények miatt viszont mégis fontos korlátozni a behozatalát. Bóna szerint a még Fidesz-kormány alatt behozott tiltás lejárásával csapdahelyzetet teremtett, azonban a helyzet felismerése után gyorsan visszaállították a tiltásokat

A péntek este érkező Magyar Közlöny első pontjaként szerepel az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékek tiltása. Közösségi médiában megosztott bejegyzése szerint

A probléma felismerése után, azonnal megkezdődött a szükséges jogszabály előkészítése és egyeztetése. Miniszterelnök Úr és a kormány hazaérkezését követően pedig az elfogadása.

Az árulista nem változott az általa korábban közölthöz képest, így szerepel rajta:

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

Gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve

Zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva

Közönséges búza

Rozs

Árpa

Kukorica

Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle (köles kivételével)

Búzaliszt vagy kétszeres liszt

Gabonaliszt (kivéve búza- vagy kétszeres liszt)

Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált); gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve, az 1006 vtsz. alá tartozó rizs kivételével

Olajrepce- vagy repcemag, törve is (a vetőmag kivételével)

Napraforgómag, törve is

Napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj, valamint ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Repce- és mustárolaj, valamint ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Ropogós kenyér

Zöldség (kivéve a cukrozott) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (kivéve a paradicsomot és az ehető gombákat), nem fagyasztva

Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust (kivéve a szőlőlevet), kivéve a 2209 vtsz. alá tartozó borecetet.

Bóna azonban a rendelkezés visszaállítása közben azt sem mulasztotta el, hogy érdemben tájékoztasson az Ukrajnából érkező áruk valódi hatásairól. Egy korábbi részletes bejegyzésében arra jutotta, hogy bár a génmódosításra hivatkozó aggályok szeptemberre megoldódhatnak, jelenleg elmondható, hogy:

Aszályos időszakban valós veszély az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell. A jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem kalkulál a magyar piacra. Az import Lengyelországból és Szlovákiából érkezik. Figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztők érdekeit is a döntéseknél. A legfontosabb cél, az élelmiszer biztonság fenntartása. A biztonság, az egészségügyi biztonságot kiemelten jelenti az ellátásbiztonság mellet.

Címlapkép forrása: Portfolio