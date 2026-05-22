Hivatalos: a magyar kormány máris újratiltotta az ukrán szállítmányokat
Bóna Szabolcs agrárminiszter a a közösségi médiában is bejelentette, hogy a péntek esti közlönyben már hivatalossá vált az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek tiltása. Ugyan arról ő is hosszan értekezett korábban, az ukrán gabona nem feltétlen veszélyeztetné a magyar termelőket, a körülmények miatt viszont mégis fontos korlátozni a behozatalát. Bóna szerint a még Fidesz-kormány alatt behozott tiltás lejárásával csapdahelyzetet teremtett, azonban a helyzet felismerése után gyorsan visszaállították a tiltásokat
A péntek este érkező Magyar Közlöny első pontjaként szerepel az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékek tiltása. Közösségi médiában megosztott bejegyzése szerint

A probléma felismerése után, azonnal megkezdődött a szükséges jogszabály előkészítése és egyeztetése. Miniszterelnök Úr és a kormány hazaérkezését követően pedig az elfogadása.

Az árulista nem változott az általa korábban közölthöz képest, így szerepel rajta:

  • Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve
  • Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva
  • Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva
  • Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva
  • Gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
  • Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve
  • Zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva
  • Közönséges búza
  • Rozs
  • Árpa
  • Kukorica
  • Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle (köles kivételével)
  • Búzaliszt vagy kétszeres liszt
  • Gabonaliszt (kivéve búza- vagy kétszeres liszt)
  • Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált); gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve, az 1006 vtsz. alá tartozó rizs kivételével
  • Olajrepce- vagy repcemag, törve is (a vetőmag kivételével)
  • Napraforgómag, törve is
  • Napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj, valamint ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
  • Repce- és mustárolaj, valamint ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
  • Ropogós kenyér
  • Zöldség (kivéve a cukrozott) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (kivéve a paradicsomot és az ehető gombákat), nem fagyasztva
  • Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust (kivéve a szőlőlevet), kivéve a 2209 vtsz. alá tartozó borecetet.
Bóna azonban a rendelkezés visszaállítása közben azt sem mulasztotta el, hogy érdemben tájékoztasson az Ukrajnából érkező áruk valódi hatásairól. Egy korábbi részletes bejegyzésében arra jutotta, hogy bár a génmódosításra hivatkozó aggályok szeptemberre megoldódhatnak, jelenleg elmondható, hogy:

  1. Aszályos időszakban valós veszély az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell.
  2. A jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem kalkulál a magyar piacra. Az import Lengyelországból és Szlovákiából érkezik.
  3. Figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztők érdekeit is a döntéseknél.
  4. A legfontosabb cél, az élelmiszer biztonság fenntartása. A biztonság, az egészségügyi biztonságot kiemelten jelenti az ellátásbiztonság mellet.

