Hivatalosan is Kevin Warsh a Fed új elnöke

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a Federal Reserve élére szánt jelöltje meg fogja őrizni a jegybank integritását. Emellett önálló döntéseket hozhat majd az infláció megfékezése érdekében. Az elnök szerint a kinevezés legfőbb célja a Fed iránti bizalom helyreállítása.

Kevin Warshról szólva Trump hangsúlyozta, hogy

jelöltje a kormányzat teljes támogatását élvezi.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a jegybank függetlenségét továbbra is tiszteletben fogják tartani. Az elnök úgy véli, a piacok pozitív reakciója egyértelműen jelzi a befektetők kedvező fogadtatását Warsh személye iránt.

A pénteki beiktatási ceremónián Warsh azt mondta, hogy a múlt hibáiból és sikereiből igyekszik tanulni, reformközpontú jegybankot szeretne. Az amerikai jegybank új elnöke szerint

az infláció csökkenni fog, miközben az amerikai gazdaság növekedési üteme már jelenleg is erős.

Az amerikai elnök emellett a Hszi Csin-ping kínai vezetővel folytatott egyeztetéséről is beszámolt. Elmondása szerint határozottan közölte partnerével, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a világ legerősebb hadseregével. Ezt az állítást a kínai elnök nem vitatta.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images