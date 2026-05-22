  • Megjelenítés
Hivatalosan is Kevin Warsh a Fed új elnöke
Gazdaság

Hivatalosan is Kevin Warsh a Fed új elnöke

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a Federal Reserve élére szánt jelöltje meg fogja őrizni a jegybank integritását. Emellett önálló döntéseket hozhat majd az infláció megfékezése érdekében. Az elnök szerint a kinevezés legfőbb célja a Fed iránti bizalom helyreállítása.

Kevin Warshról szólva Trump hangsúlyozta, hogy

jelöltje a kormányzat teljes támogatását élvezi.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a jegybank függetlenségét továbbra is tiszteletben fogják tartani. Az elnök úgy véli, a piacok pozitív reakciója egyértelműen jelzi a befektetők kedvező fogadtatását Warsh személye iránt.

A pénteki beiktatási ceremónián Warsh azt mondta, hogy a múlt hibáiból és sikereiből igyekszik tanulni, reformközpontú jegybankot szeretne. Az amerikai jegybank új elnöke szerint

Még több Gazdaság

Tisza-kormány – Nyomozás indult az NKA ügyében, folytatódik a harc az uniós pénzekért

Kiadta az utasítást Ruszin-Szendi Romulusz: 10 nap extra szabadságot kap minden magyar katona

Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból

az infláció csökkenni fog, miközben az amerikai gazdaság növekedési üteme már jelenleg is erős.

Az amerikai elnök emellett a Hszi Csin-ping kínai vezetővel folytatott egyeztetéséről is beszámolt. Elmondása szerint határozottan közölte partnerével, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a világ legerősebb hadseregével. Ezt az állítást a kínai elnök nem vitatta.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Tisza-kormány – Nyomozás indult az NKA ügyében, folytatódik a harc az uniós pénzekért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility