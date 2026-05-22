Itt a halvány reménysugár Európa legnagyobb gazdasága számára

A német üzleti hangulat májusban váratlanul javult. Ez derült ki az Ifo gazdaságkutató intézet pénteken közzétett felméréséből, amely halvány reménysugarat jelent Európa legnagyobb gazdasága számára.

Az Ifo üzletiklíma-indexe 84,9 pontra emelkedett a felülvizsgált áprilisi 84,5 pontról. A Reuters által megkérdezett elemzők ezzel szemben csökkenésre, 84,2 pontra számítottak.

A márciusi és áprilisi visszaesés után a németországi üzleti hangulat enyhén talpra állt

– mondta Clemens Fuest, az Ifo elnöke.

A vállalkozások valamivel elégedettebbek a jelenlegi helyzetükkel. Az ezt mérő részmutató 85,4-ről 86,1 pontra nőtt. Az elkövetkező hónapokra vonatkozó várakozások szintén kevésbé pesszimisták, így az előretekintő mutató 83,5-ről 83,8 pontra javult.

A német gazdaság a világjárvány óta küzd a lendület visszaszerzéséért. A Kínából érkező fokozódó verseny és a magasabb energiaárak komolyan megterhelik az exportorientált német modellt. Az iráni háború által kiváltott energiaár-emelkedés pedig további kockázatot jelent a régóta várt fellendülés szempontjából.

Fuest hangsúlyozta, hogy a német gazdaság egyelőre stabilizálódik. A helyzet azonban továbbra is törékeny.

