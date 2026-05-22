Jövő héten jön az AI in Energy: kiderül, kik lehetnek a következő évek nyertesei az energetikában

Az elmúlt napokban újabb látványos jelzés érkezett arról, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak technológiai kérdés, hanem egyre inkább energetikai és üzleti kihívás is. A Reuters friss írása szerint az adatközpontok energiaigénye olyan gyorsan nőhet, hogy 2030-ra akár az amerikai villamosenergia-felhasználás 9-17 százalékát is kiteheti.
Az üzenet egyértelmű: hatalmas a kereslet az AI alapú megoldások iránt.
A mesterséges intelligencia az energetikában is egyre inkább stratégiai kérdés: nem elég több adatot gyűjteni, nem elég rendszereket digitalizálni, és nem elég technológiai pilotokat indítani. A döntő kérdés az, hogy az adatokból, hol tart ma ez az átalakulás, milyen üzleti lehetőségeket nyit meg, és kik lehetnek a következő évek nyertesei.
Erről is szól a jövő hét szerdán, május 27-én, a budapesti Marriott Hotelben megrendezésre kerülő Portfolio AI in Energy 2026 konferencia.
- Prof. Dr. Aszódi Attila, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet
- Simon Dezső, IT és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes, MAVIR
- Káplár-Zagyi Evelin, adatelemző szakértő, E.ON
- Székely Magor Illés, adatelemző szakértő, E.ON
- Karagich Bálint, ügyvezető, Energiastratégia Intézet
- Kiss Gergely, elnök, Attrecto
- Tőzsér Áron, energetikai üzletágigazgató, Microsoft Magyarország
- Petis László, cégvezető, IL-PE Kft.
- dr Dolányi Mihály, CEO, sight-E
- Kalmár Zoltán, termékfejlesztési vezető - Siemens AI & Robotics, evosoft Hungary
- Csonth Dániel, CEO, alapító, Veridue AI
- Farkas Péter, alapító, ArchonLayer
- Hajós Balázs, értékesítési igazgató, Schneider Electric
- Dr. Jánki Zoltán, egyetemi adjunktus, SZTE - Szoftverfejlesztés Tanszék
- Kiss Péter, üzletfejlesztési vezető, Kraken Tech
- Veszprémi Balázs, CEO, ARTEMIS Technologies
- Barabás Vajk, kereskedelmi stratégiai vezető, Neara
- dr. Varga Pál, tanszékvezető, BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék
