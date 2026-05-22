Kapitány István a robbanásról: már nincs életveszélyben a legsúlyosabban megsérült dolgozó

a legsúlyosabban megsérült dolgozó már nincs életveszélyben,

közölte a sajtótájékoztatón Kapitány István. A sérültet mentőhelikopterrel szállították a budapesti Honvédkórházba. A miniszter tájékoztatása szerint az állapota stabilizálódott. Hangsúlyozta: az Olefin 1-es egységben történt robbanás nem érinti az ország üzemanyag-ellátását.

Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy

a detonáció hatalmas volt.

A szükséges intézkedéseket a robbanást követő három percen belül megkezdték, Hernádi szerint termeléskiesésből önmagában nem fog anyagi kár keletkezni, károkkal csak a rongálódás miatt kell számolni.

A robbanás az üzem érintett részlegének újraindításakor történt. A munkálatok a vezérigazgató szerint szintén a protokoll szerint zajlottak, a baleset pontos okát azonban egyelőre nem ismerik. Hernádi hozzátette, hogy a részlegen legutóbb 2022-ben végeztek karbantartást, a berendezéseket pedig rendszeresen ellenőrizték.

Hangsúlyozta:

az eset miatt nem került veszélybe a műanyaggyártás, az üzemet az Olefin 2-es egységből is képesek teljes egészében ellátni.

