Képernyőszünet és offline tér: ezek lehetnek az idei turisztikai szezon hívószavai

Idén nyáron sokan szó szerint „kilépnének” a képernyőből: egy friss, 28 országban végzett Mastercard-kutatás szerint az európaiak a digitális zaj és az algoritmusok helyett egyre inkább az utazást, a gasztronómiát és a közösségi élményeket választják. A válaszadók közel kétharmada személyes ajánlás alapján dönt programokról, miközben a költések is átrendeződnek: sokan kevesebbet fordítanának kütyükre és streamingre, hogy több maradjon az élményekre és emlékekre. A trend a magyaroknál is látszik: közös élmény, táguló horizont, új ízek – minél inkább online a hétköznap, annál értékesebbé válik az offline nyár.

Képernyőszünet: az algoritmusok helyett élményekre költünk – ez a nyár a turizmust is átírhatja

A nyár alapból is a kimozdulás szezonja, 2026-ban viszont mintha egy új trend is egyre hangsúlyosabban kirajzolódna: a képernyőszünet igénye. A Mastercard 2026 februárjában végzett kutatása 28 országban összesen 27 ezer embert kérdezett meg, és azt tárta fel, hogy Európában sokan tudatosan a személyes, offline élmények felé fordulnak. A háttérben az „always-on” életmód, a folyamatos értesítések, az algoritmusok által terelt tartalomfogyasztás és a mesterséges intelligencia mindennapossá válása áll –

a válasz pedig nem technológiaellenesség, sokkal inkább egyensúlykeresés.

A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a programválasztásnál a válaszadók közel kétharmada (64%) inkább személyes ajánlásokat követ, és kevésbé támaszkodik algoritmusokra. Magyarul: hiába a végtelen feed és a „neked ajánljuk” logika, ha a nyár tétje az, hogy tényleg történjen valami emlékezetes. A kutatás szerint három emberből kettő (60%) a szabadidejében direkt több offline tevékenységet szervez, és sokan keresnek olyan programokat, amelyekben a közösségi élmény dolminál.

Utazás, gasztronómia, szabadtér: a top prioritások

A Mastercard-kutatás szerint az európaiak számára az élő, valós, személyes élmények listáját az utazás és turizmus vezeti (79%), utána jönnek a gasztronómiai élmények (70%) és a szabadtéri programok (69%) – szorosan a nyomukban az élő rendezvények (69%) és a wellness (68%). Ez azért érdekes, mert azt sugallja: az offline fordulat nem egyetlen „digitális detox-hétvégét” jelent csupán, hanem a teljes szabadidős kosár átrendeződését. Több mozgás, több közös program, több helyi élmény.

A kutatás szerint a 10 legkívánatosabb nyári élmény listája szinte tankönyvszerűen mutatja, mennyire „jelenlét-alapú” irányba mozdult a vágytérkép:

Utazás és turizmus (79%) Gasztronómiai élmények (70%) Szabadtéri programok (69%) Élő rendezvények (69%) Wellness és egészséghez kapcsolódó élmények (68%) Filmes élmények (66%) Családi programok (63%) Szabadtéri játékok (63%) Történelmi/kulturális örökséggel kapcsolatos élmények (62%) Színházi előadások (62%)

A közös nevező egyszerű: az emberek az online tér helyett egyre inkább az offline élményeket keresik. És ahol ez tömegjelenség, ott az utazás és a turizmus óhatatlanul felértékelődik – nemcsak külföldön, hanem belföldön, egynapos programoknál, hétvégi kiruccanásoknál is.

Magyar motivációk: közös emlék, táguló horizont, új benyomások

A magyar adatok is illeszkednek ebbe a trendbe: a magyarok legerősebb motivációja a közös emlékek gyűjtése családdal és barátokkal (59%). Emellett sokan szeretnék szélesíteni a látókörüket és jobban megérteni a világot (43%), illetve új kulináris és kulturális benyomásokra vágynak (33%). Figyelemre méltó az is, hogy a

magyarok 38%-a idén növelni tervezi az élményszerzésre szánt költését a tavalyi szinthez képest.

Ebben persze jelentős szerepe lehet a tavalyi jelentős reálbérnövekedésnek, ami idén februárban már 6,4%-volt, és a Portfolio elemzői az idei évre még magasabb értékkel kalkulálnak. A régnemlátott EUR-HUF árfolyam pedig a külföldi nyaralást is sokkal vonzóbbá teheti, a magyarországi desztinációkkal szemben.

Ezt a térségben jól jelzi például az, hogy 2026 első négy hónapjában a tavalyinál mintegy tizedével több magyar vendéget regisztráltak Horvátországban, és már ekkor rekordot vártak a szezonra.

Ez a kép azért is illik a Mastercard által megfogalmazott trendbe, mert jól mutatja a „nagy klasszikus” élmények erejét: tenger, közös nyár, közös történetek. Közben a kutatás másik kulcsszava – a személyes ajánlás – a gyakorlatban is működik: ha valaki jó tapasztalatokat szerez egy-egy desztinációról, annak híre lesz a családi chatben és a baráti körben is, így a következő döntés már kevésbé algoritmus, inkább „kinek mi vált be” alapján születik.

Kevesebb streaming, több program: így rendeződnek át a költések

A Mastercard szerint az európaiak 46%-a hajlandó kevesebbet költeni technológiára, kütyükre vagy streaming-szolgáltatásokra, hogy több pénze maradjon szabadidős tevékenységekre. Ezt nem úgy kell értelmezni, hogy „mindenki lemondja az előfizetéseit”, hanem úgy, hogy az élmény újra elsőbbséget élvezhet a családi költségvetésben. A Mastercard Economics Institute adatai alapján a fogyasztók élményekre fordított kiadásainak aránya (utazás nélkül) 2025-ben 20,4%-ra nőtt 2024-hez képest (19,9%-ról).

Ez Magyarországon sincs másként: a KSH adatai szerint kultúrára és szórakozásra folyó áron átlagosan 8–10%-kal költöttek többet a magyarok tavaly, mint egy évvel korábban. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás esetén a növekedés dinamikusabb, 11–13% közötti volt.

Ugyanakkor hazai perspektívában ez nem feltétlenül mennyiségi növekményt jelent, hanem a szolgáltatások árának növekedését (is) követi le.

A háttérben ott a képernyőfáradtság: nem csoda, ha felértékelődik az offline

A kutatás egyik fő megállapítása, hogy a digitális környezet nyomása (értesítések, folyamatos online jelenlét, AI-eszközök) önmagában is ok arra, hogy az emberek a szabadidejükben offline élményekre váltsanak.

Ezt a jelenség sokkal mélyebb társadalmi és kulturális összefüggéseket is hordoz: nem pusztán az a kérdés, hogy „sok-e a képernyő”, hanem hogy hogyan alakítja át a kapcsolódást, a közösségi jelenlétet, és hogyan lesz ebből egyfajta „digitális válság” – különösen a fiataloknál.

Ha a mindennapokban egyre több a képernyő, akkor a szabadidőben nő az értéke mindennek, ami kézzelfogható és kiszámíthatatlanul „élő”. Innen nézve a digitális detox igénye még érthetőbb, egyfajta társadalmi reakció: a figyelem és a kapcsolódás visszaszerzése, a kontroll és kritikai képességek erősítése.

Trendek 2026-ra: analóg menekülés, közösség, nosztalgia, „underground” úticélok

A Mastercard a Trend Hunterrel közös anyagában hat, nosztalgiában, közösségben és hitelességben gyökerező trendet emel ki. Ezek közül több konkrétan utazási logikává fordítható le.

Analógba menekülés: telefonmentes események, offline terek (nem kell hozzá hegytető, elég egy olyan program, ahol nem a képernyő a főszereplő).

Tudatos kapcsolódás: minőségi idő közösen – például közös vonatozás, közös vacsora, hosszabb beszélgetések.

Aranykori nosztalgia: múltidéző kulturális pillanatok, retróprogramok, „régi” élmények új formában.

Alternatív és underground: tömegcélpontok helyett érintetlenebb, kevésbé kitaposott útvonalak.

Pont ez az „underground” és „túlturizmus-kerülő” gondolat jelent meg korábbi elemzésünkben, amelynek határozott állítása, hogy a helyi kultúra mélyebb megismerése, a túlzsúfolt célpontok elkerülése és a költségek kordában tartása, az overtourism jelenség elkerülése, sőt a klímaváltozás miatt az utazók egyre inkább kerülik a főszezont, és más időzítéssel, más célpontokkal próbálkoznak.

A két szál szépen összeér: ha a döntéseket kevésbé algoritmusokra, inkább személyes ajánlásokra bízzuk, akkor nagyobb eséllyel lehet olyan helyekre is eljutni, amik nem a „top 10” listák tetején vannak. Vagyis a képernyőszünet nemcsak arról szól, hogy kevesebbet görgetsz, hanem arról is, hogy másképp fedezel fel.

KKV-k és helyi élmények: a kicsi szolgáltató újra nagyot mehet

A kutatás szerint a fogyasztók több mint fele (51%) előnyben részesíti a kkv-kat a foglalások során, és 57% hajlandó többet fizetni olyan tevékenységekért, amelyek helyi közösségeket és vállalkozásokat támogatnak. Ez különösen izgalmas Magyarországon, ahol a belföldi élmények piacát rengeteg kis szereplő adja: családi panziók, tematikus túrák, helyi gasztrohelyek, kézműves programok, kistermelői élmények.

Ha a személyes élmény tényleg a „digitális nyomás” ellensúlya lesz, akkor pont azok a programok kerülhetnek előtérbe, amelyek nem tömegtermékek: kicsik, személyesek, hitelesek, és könnyen ajánlhatók tovább. Vagyis a Mastercard-kutatás egyik rejtett tanulsága, hogy az algoritmusokkal szemben a legerősebb versenytárs továbbra is az ember és a személyesség.

Mit vigyél magaddal a nyárra (a telefonon kívül)?

A Mastercard kutatása alapján 2026 nyara nem arról szól, hogy eltűnik a technológia – hanem inkább arról, hogy a helyére kerül, és új egyensúlyi pont születik. Az AI és az okoseszközök maradnak a mindennapokban, de a szabadidőben sokan egyre tudatosabban keresik azt, ami digitálisan nem helyettesíthető:

a közös jelenlétet, a megismételhetetlen pillanatokat, a valódi beszélgetéseket, az ízeket, a különleges helyszíneket.

Ha pedig a döntéseidben nagyobb teret kapnak a személyes ajánlások, és kisebbet a „neked dobta a feed”, akkor jó eséllyel nemcsak több élményed lesz, hanem jobb eséllyel találsz olyan programokat is, amik tényleg rólad szólnak – nem az algoritmusról.

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.

