Képernyőszünet és offline tér: ezek lehetnek az idei turisztikai szezon hívószavai

Képernyőszünet: az algoritmusok helyett élményekre költünk – ez a nyár a turizmust is átírhatja
A nyár alapból is a kimozdulás szezonja, 2026-ban viszont mintha egy új trend is egyre hangsúlyosabban kirajzolódna: a képernyőszünet igénye. A Mastercard 2026 februárjában végzett kutatása 28 országban összesen 27 ezer embert kérdezett meg, és azt tárta fel, hogy Európában sokan tudatosan a személyes, offline élmények felé fordulnak. A háttérben az „always-on” életmód, a folyamatos értesítések, az algoritmusok által terelt tartalomfogyasztás és a mesterséges intelligencia mindennapossá válása áll –
a válasz pedig nem technológiaellenesség, sokkal inkább egyensúlykeresés.
A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a programválasztásnál a válaszadók közel kétharmada (64%) inkább személyes ajánlásokat követ, és kevésbé támaszkodik algoritmusokra. Magyarul: hiába a végtelen feed és a „neked ajánljuk” logika, ha a nyár tétje az, hogy tényleg történjen valami emlékezetes. A kutatás szerint három emberből kettő (60%) a szabadidejében direkt több offline tevékenységet szervez, és sokan keresnek olyan programokat, amelyekben a közösségi élmény dolminál.
Utazás, gasztronómia, szabadtér: a top prioritások
A Mastercard-kutatás szerint az európaiak számára az élő, valós, személyes élmények listáját az utazás és turizmus vezeti (79%), utána jönnek a gasztronómiai élmények (70%) és a szabadtéri programok (69%) – szorosan a nyomukban az élő rendezvények (69%) és a wellness (68%). Ez azért érdekes, mert azt sugallja: az offline fordulat nem egyetlen „digitális detox-hétvégét” jelent csupán, hanem a teljes szabadidős kosár átrendeződését. Több mozgás, több közös program, több helyi élmény.
A kutatás szerint a 10 legkívánatosabb nyári élmény listája szinte tankönyvszerűen mutatja, mennyire „jelenlét-alapú” irányba mozdult a vágytérkép:
- Utazás és turizmus (79%)
- Gasztronómiai élmények (70%)
- Szabadtéri programok (69%)
- Élő rendezvények (69%)
- Wellness és egészséghez kapcsolódó élmények (68%)
- Filmes élmények (66%)
- Családi programok (63%)
- Szabadtéri játékok (63%)
- Történelmi/kulturális örökséggel kapcsolatos élmények (62%)
- Színházi előadások (62%)
A közös nevező egyszerű: az emberek az online tér helyett egyre inkább az offline élményeket keresik. És ahol ez tömegjelenség, ott az utazás és a turizmus óhatatlanul felértékelődik – nemcsak külföldön, hanem belföldön, egynapos programoknál, hétvégi kiruccanásoknál is.
Magyar motivációk: közös emlék, táguló horizont, új benyomások
A magyar adatok is illeszkednek ebbe a trendbe: a magyarok legerősebb motivációja a közös emlékek gyűjtése családdal és barátokkal (59%). Emellett sokan szeretnék szélesíteni a látókörüket és jobban megérteni a világot (43%), illetve új kulináris és kulturális benyomásokra vágynak (33%). Figyelemre méltó az is, hogy a
magyarok 38%-a idén növelni tervezi az élményszerzésre szánt költését a tavalyi szinthez képest.
Ebben persze jelentős szerepe lehet a tavalyi jelentős reálbérnövekedésnek, ami idén februárban már 6,4%-volt, és a Portfolio elemzői az idei évre még magasabb értékkel kalkulálnak. A régnemlátott EUR-HUF árfolyam pedig a külföldi nyaralást is sokkal vonzóbbá teheti, a magyarországi desztinációkkal szemben.
Ezt a térségben jól jelzi például az, hogy 2026 első négy hónapjában a tavalyinál mintegy tizedével több magyar vendéget regisztráltak Horvátországban, és már ekkor rekordot vártak a szezonra.
Ez a kép azért is illik a Mastercard által megfogalmazott trendbe, mert jól mutatja a „nagy klasszikus” élmények erejét: tenger, közös nyár, közös történetek. Közben a kutatás másik kulcsszava – a személyes ajánlás – a gyakorlatban is működik: ha valaki jó tapasztalatokat szerez egy-egy desztinációról, annak híre lesz a családi chatben és a baráti körben is, így a következő döntés már kevésbé algoritmus, inkább „kinek mi vált be” alapján születik.
Kevesebb streaming, több program: így rendeződnek át a költések
A Mastercard szerint az európaiak 46%-a hajlandó kevesebbet költeni technológiára, kütyükre vagy streaming-szolgáltatásokra, hogy több pénze maradjon szabadidős tevékenységekre. Ezt nem úgy kell értelmezni, hogy „mindenki lemondja az előfizetéseit”, hanem úgy, hogy az élmény újra elsőbbséget élvezhet a családi költségvetésben. A Mastercard Economics Institute adatai alapján a fogyasztók élményekre fordított kiadásainak aránya (utazás nélkül) 2025-ben 20,4%-ra nőtt 2024-hez képest (19,9%-ról).
Ez Magyarországon sincs másként: a KSH adatai szerint kultúrára és szórakozásra folyó áron átlagosan 8–10%-kal költöttek többet a magyarok tavaly, mint egy évvel korábban. Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás esetén a növekedés dinamikusabb, 11–13% közötti volt.
Ugyanakkor hazai perspektívában ez nem feltétlenül mennyiségi növekményt jelent, hanem a szolgáltatások árának növekedését (is) követi le.
A háttérben ott a képernyőfáradtság: nem csoda, ha felértékelődik az offline
A kutatás egyik fő megállapítása, hogy a digitális környezet nyomása (értesítések, folyamatos online jelenlét, AI-eszközök) önmagában is ok arra, hogy az emberek a szabadidejükben offline élményekre váltsanak.
Ezt a jelenség sokkal mélyebb társadalmi és kulturális összefüggéseket is hordoz: nem pusztán az a kérdés, hogy „sok-e a képernyő”, hanem hogy hogyan alakítja át a kapcsolódást, a közösségi jelenlétet, és hogyan lesz ebből egyfajta „digitális válság” – különösen a fiataloknál.
Ha a mindennapokban egyre több a képernyő, akkor a szabadidőben nő az értéke mindennek, ami kézzelfogható és kiszámíthatatlanul „élő”. Innen nézve a digitális detox igénye még érthetőbb, egyfajta társadalmi reakció: a figyelem és a kapcsolódás visszaszerzése, a kontroll és kritikai képességek erősítése.
Trendek 2026-ra: analóg menekülés, közösség, nosztalgia, „underground” úticélok
A Mastercard a Trend Hunterrel közös anyagában hat, nosztalgiában, közösségben és hitelességben gyökerező trendet emel ki. Ezek közül több konkrétan utazási logikává fordítható le.
- Analógba menekülés: telefonmentes események, offline terek (nem kell hozzá hegytető, elég egy olyan program, ahol nem a képernyő a főszereplő).
- Tudatos kapcsolódás: minőségi idő közösen – például közös vonatozás, közös vacsora, hosszabb beszélgetések.
- Aranykori nosztalgia: múltidéző kulturális pillanatok, retróprogramok, „régi” élmények új formában.
- Alternatív és underground: tömegcélpontok helyett érintetlenebb, kevésbé kitaposott útvonalak.
Pont ez az „underground” és „túlturizmus-kerülő” gondolat jelent meg korábbi elemzésünkben, amelynek határozott állítása, hogy a helyi kultúra mélyebb megismerése, a túlzsúfolt célpontok elkerülése és a költségek kordában tartása, az overtourism jelenség elkerülése, sőt a klímaváltozás miatt az utazók egyre inkább kerülik a főszezont, és más időzítéssel, más célpontokkal próbálkoznak.
A két szál szépen összeér: ha a döntéseket kevésbé algoritmusokra, inkább személyes ajánlásokra bízzuk, akkor nagyobb eséllyel lehet olyan helyekre is eljutni, amik nem a „top 10” listák tetején vannak. Vagyis a képernyőszünet nemcsak arról szól, hogy kevesebbet görgetsz, hanem arról is, hogy másképp fedezel fel.
KKV-k és helyi élmények: a kicsi szolgáltató újra nagyot mehet
A kutatás szerint a fogyasztók több mint fele (51%) előnyben részesíti a kkv-kat a foglalások során, és 57% hajlandó többet fizetni olyan tevékenységekért, amelyek helyi közösségeket és vállalkozásokat támogatnak. Ez különösen izgalmas Magyarországon, ahol a belföldi élmények piacát rengeteg kis szereplő adja: családi panziók, tematikus túrák, helyi gasztrohelyek, kézműves programok, kistermelői élmények.
Ha a személyes élmény tényleg a „digitális nyomás” ellensúlya lesz, akkor pont azok a programok kerülhetnek előtérbe, amelyek nem tömegtermékek: kicsik, személyesek, hitelesek, és könnyen ajánlhatók tovább. Vagyis a Mastercard-kutatás egyik rejtett tanulsága, hogy az algoritmusokkal szemben a legerősebb versenytárs továbbra is az ember és a személyesség.
Mit vigyél magaddal a nyárra (a telefonon kívül)?
A Mastercard kutatása alapján 2026 nyara nem arról szól, hogy eltűnik a technológia – hanem inkább arról, hogy a helyére kerül, és új egyensúlyi pont születik. Az AI és az okoseszközök maradnak a mindennapokban, de a szabadidőben sokan egyre tudatosabban keresik azt, ami digitálisan nem helyettesíthető:
a közös jelenlétet, a megismételhetetlen pillanatokat, a valódi beszélgetéseket, az ízeket, a különleges helyszíneket.
Ha pedig a döntéseidben nagyobb teret kapnak a személyes ajánlások, és kisebbet a „neked dobta a feed”, akkor jó eséllyel nemcsak több élményed lesz, hanem jobb eséllyel találsz olyan programokat is, amik tényleg rólad szólnak – nem az algoritmusról.
A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hírszerzési jelentés: küszöbön a támadás - Hamarosan folytatódhat a fél világot megroppantó háború
Izrael szerint Irán készül a rajtaütésre, a háború folytatására.
Szigorít Bulgária, erősebb garanciákat várnak el a nyugdíjbiztosítóktól
A megtakarítók védelme érdekében.
Evakuálni kellett egy általános iskolát, mert tűz volt az alagsorban
A tüzet eloltották.
Visszavágta az AutoWallis célárát a Concorde, de továbbra is vételre ajánlják a részvényt
Frissítették a modellt az első negyedéves számok után.
Pár kilométerre vagyunk a háborús helyzettől az EU és a NATO második legerősebb országa között
Egyre durvább, katonai konfliktushoz vezető helyzet robbanhat be a szövetségen belül.
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Egy ember életét vesztette.
Ugrik a Richter részvénye
Erős nyitás a magyar tőzsdén
Ez még mindig nem repülőrajt - újabb gyászos adat érkezett a magyar beruházásokról
A fordulatban reménykedőknek csalódniuk kellett.
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?