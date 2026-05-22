Kiadta az utasítást Ruszin-Szendi Romulusz: 10 nap extra szabadságot kap minden magyar katona

Tíz nap rendkívüli szabadságot kapnak idén a magyar katonák – derül ki abból az utasításból, ami a pénteki Hivatalos Értesítőben jelent meg. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egyik első intézkedése tehát vélhetően a hangulatot igyekszik javítani, az extra szabadságot az év végéig kell kivenni az érintetteknek.

A honvédelmi szervezet személyi állománya részére 10 munkanap – az év közben állományba kerülő személy részére azzal időarányos – szolgálatmentesség vagy munkavégzés alóli mentesség kiadását rendeli el a honvédelmi miniszter – derül ki a Hivatalos Értesítőből.

A rendes szabadságon felül járó napokat

az év végéig kell kivenni a katonáknak, a következő évre nem vihetik át, illetve pénzben nem válthatják meg. A parancsnokoknak úgy kell megszervezni az extra szabadnapokat, hogy lehetőleg mindenki tudjon élni velük.

A honvédelmi szervezet állományába nem tartozó, rendelkezési állományban lévő személy esetében az állományilletékes parancsnok intézkedhet a rendkívüli szolgálatmentesség biztosításáról.

Az utasítás hangsúlyozza, hogy

arendkívüli szolgálatmentesség atárgyévre megállapított és ki nem adott, illetve ki nem vett szolgálatmentességet, szabadságot, szabadidőt, pihenőnapot, munkavégzési kötelezettség alóli mentességeket, akorábbi évekről felhalmozódott és atárgyévi szolgálatmentesség- és szabadságmaradványt nem érinti, mértékét nem változtatja.

The Science of Football

