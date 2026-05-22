Kiderült, hogy Novák Katalin kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét

A közzétett és a korábban megismert dokumentumok legfőbb megállapítása, hogy
K. Endre kegyelemben részesítését szakmai szinten senki sem javasolta.
Répássy Róbert akkori igazságügyi államtitkár felterjesztéséből világosan látszik, hogy egy 51 ügyet felölelő csomagból mindössze három esetben javasoltak kegyelmet, és K. Endre nem volt köztük. Varga Judit miniszterként szintén nem támogatta a kérvényt, ahogy a köztársasági elnök kabinetfőnöke is elutasító állásponton volt.
Az Alaptörvény értelmében azonban a köztársasági elnököt diszkrecionális döntési jogkör illeti meg. Nincs kötve az igazságügyi miniszter javaslatához, és határozatát nem is köteles megindokolni. Novák Katalin ezzel a kizárólagos jogkörével élve, a korábbi javaslatokkal ellentétben, mégis megadta a kegyelmet.
A 2023. április 27-i elnöki határozat értelmében K. Endre börtönbüntetésének hátralévő részét öt év próbaidőre felfüggesztették.
Emellett mentesítették a közügyektől eltiltás, valamint a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Döntő részlet, hogy a határozat a foglalkozástól eltiltást is hatályon kívül helyezte, így a férfi újra dolgozhatott gyermekek között.
A dokumentumok publikálása után a Sándor-palota honlapja a nagy terhelés miatt rövid időre elérhetetlenné vált. A hivatal közleményében hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök kezdettől fogva támogatja a nagy felháborodást kiváltó ügy kivizsgálását. Emellett kész együttműködni a kormánnyal a tisztánlátás érdekében.
Sulyok Tamás ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hatalmi ágak közötti kommunikáció a közösségi médiában és a sajtóban zajlik. Ez egyértelmű utalás volt a Magyar Péterrel folytatott, napok óta tartó üzengetésre. Az ellenzéki politikus ugyanis korábban arra szólította fel az államfőt, hogy hivatalos kormányzati megkeresés hiányában is azonnal hozza nyilvánosságra a birtokában lévő iratokat.
Egy kegyelmi döntés csak az igazságügyi miniszter ellenjegyzésével válik érvényessé. Az elmúlt évek legnagyobb politikai botrányának legfőbb kérdése így továbbra is nyitott. A közzétett hivatalos iratokból ugyanis nem derül ki, hogy Varga Judit, politikai és kormányzati mérlegelési jogkörével élve, végül miért írta alá a saját maga által is elutasított kegyelmi kérvényt. Ez a döntés vezetett végül Novák Katalin és Varga Judit bukásához.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Sándor-palota
Őrült tempóban fegyverkezik Európa, de hogyan lesz ebből növekedés?
És mit jelent ez Magyarországnak?
Bod Péter Ákos: Bivalyerős a forint, de vajon meddig?
A Corvinus professzorának cikke.
Megoldódhat Budapest egyik zajproblémája
A lőtér nagyon hangos.
Itt a várva várt bejelentés azbeszt-ügyben
A mai bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyzett az osztrák üzem tulajdonosával.
Megvan az újjászülető OEP új vezetője
A miniszter által megosztott fényképen még egy érdekes személy felbukkan.
Aggasztó jelentés jött: sebezhető a pénzügyi rendszer Amerikában
Közben érkezik a váltás a Fed élén.
A lakók ráhívták a rendőrséget Mick Jaggerékre, mert hangoskodtak
Van, aki szerint ez túlkapás.
Megjött a hurrikán-előrejelzés a szuper El Niño alatt
Van ahol az átlagnál gyengébb lesz, máshol erősebb.
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo