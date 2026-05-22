  • Megjelenítés
Kiderült, hogy Novák Katalin kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét
Gazdaság

Kiderült, hogy Novák Katalin kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét

Portfolio
Péntek reggel a Sándor-palota közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait. Ezekből kiderül: sem a köztársasági elnök kabinetfőnöke, sem Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem támogatta K. Endre kegyelmét. Novák Katalin indoklás nélkül mégis meghozta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. A miértekre azonban a most nyilvánosságra hozott iratok sem adnak választ - írja a Telex.

A közzétett és a korábban megismert dokumentumok legfőbb megállapítása, hogy

K. Endre kegyelemben részesítését szakmai szinten senki sem javasolta.

Répássy Róbert akkori igazságügyi államtitkár felterjesztéséből világosan látszik, hogy egy 51 ügyet felölelő csomagból mindössze három esetben javasoltak kegyelmet, és K. Endre nem volt köztük. Varga Judit miniszterként szintén nem támogatta a kérvényt, ahogy a köztársasági elnök kabinetfőnöke is elutasító állásponton volt.

Az Alaptörvény értelmében azonban a köztársasági elnököt diszkrecionális döntési jogkör illeti meg. Nincs kötve az igazságügyi miniszter javaslatához, és határozatát nem is köteles megindokolni. Novák Katalin ezzel a kizárólagos jogkörével élve, a korábbi javaslatokkal ellentétben, mégis megadta a kegyelmet.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány – Újabb dokumentumokat tett közzé Sulyok Tamás a kegyelmi ügyről

Orbán Anita az uniós helyreállítási alap teljes csomagját hazahozná

Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját

A 2023. április 27-i elnöki határozat értelmében K. Endre börtönbüntetésének hátralévő részét öt év próbaidőre felfüggesztették.

Emellett mentesítették a közügyektől eltiltás, valamint a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Döntő részlet, hogy a határozat a foglalkozástól eltiltást is hatályon kívül helyezte, így a férfi újra dolgozhatott gyermekek között.

A dokumentumok publikálása után a Sándor-palota honlapja a nagy terhelés miatt rövid időre elérhetetlenné vált. A hivatal közleményében hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök kezdettől fogva támogatja a nagy felháborodást kiváltó ügy kivizsgálását. Emellett kész együttműködni a kormánnyal a tisztánlátás érdekében.

Sulyok Tamás ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hatalmi ágak közötti kommunikáció a közösségi médiában és a sajtóban zajlik. Ez egyértelmű utalás volt a Magyar Péterrel folytatott, napok óta tartó üzengetésre. Az ellenzéki politikus ugyanis korábban arra szólította fel az államfőt, hogy hivatalos kormányzati megkeresés hiányában is azonnal hozza nyilvánosságra a birtokában lévő iratokat.

Egy kegyelmi döntés csak az igazságügyi miniszter ellenjegyzésével válik érvényessé. Az elmúlt évek legnagyobb politikai botrányának legfőbb kérdése így továbbra is nyitott. A közzétett hivatalos iratokból ugyanis nem derül ki, hogy Varga Judit, politikai és kormányzati mérlegelési jogkörével élve, végül miért írta alá a saját maga által is elutasított kegyelmi kérvényt. Ez a döntés vezetett végül Novák Katalin és Varga Judit bukásához.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Sándor-palota

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, közben újabb szerződések kerültek elő
Szokatlan mozgások voltak este a forintban
Magyar Péter: "Az orosz-ukrán háború lezárulta után szerintem egész Európa visszamegy orosz gázt vásárolni"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility