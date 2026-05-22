Kiderült, hogy Novák Katalin kabinetfőnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét

A közzétett és a korábban megismert dokumentumok legfőbb megállapítása, hogy

K. Endre kegyelemben részesítését szakmai szinten senki sem javasolta.

Répássy Róbert akkori igazságügyi államtitkár felterjesztéséből világosan látszik, hogy egy 51 ügyet felölelő csomagból mindössze három esetben javasoltak kegyelmet, és K. Endre nem volt köztük. Varga Judit miniszterként szintén nem támogatta a kérvényt, ahogy a köztársasági elnök kabinetfőnöke is elutasító állásponton volt.

Az Alaptörvény értelmében azonban a köztársasági elnököt diszkrecionális döntési jogkör illeti meg. Nincs kötve az igazságügyi miniszter javaslatához, és határozatát nem is köteles megindokolni. Novák Katalin ezzel a kizárólagos jogkörével élve, a korábbi javaslatokkal ellentétben, mégis megadta a kegyelmet.

A 2023. április 27-i elnöki határozat értelmében K. Endre börtönbüntetésének hátralévő részét öt év próbaidőre felfüggesztették.

Emellett mentesítették a közügyektől eltiltás, valamint a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Döntő részlet, hogy a határozat a foglalkozástól eltiltást is hatályon kívül helyezte, így a férfi újra dolgozhatott gyermekek között.

A dokumentumok publikálása után a Sándor-palota honlapja a nagy terhelés miatt rövid időre elérhetetlenné vált. A hivatal közleményében hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök kezdettől fogva támogatja a nagy felháborodást kiváltó ügy kivizsgálását. Emellett kész együttműködni a kormánnyal a tisztánlátás érdekében.

Sulyok Tamás ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hatalmi ágak közötti kommunikáció a közösségi médiában és a sajtóban zajlik. Ez egyértelmű utalás volt a Magyar Péterrel folytatott, napok óta tartó üzengetésre. Az ellenzéki politikus ugyanis korábban arra szólította fel az államfőt, hogy hivatalos kormányzati megkeresés hiányában is azonnal hozza nyilvánosságra a birtokában lévő iratokat.

Egy kegyelmi döntés csak az igazságügyi miniszter ellenjegyzésével válik érvényessé. Az elmúlt évek legnagyobb politikai botrányának legfőbb kérdése így továbbra is nyitott. A közzétett hivatalos iratokból ugyanis nem derül ki, hogy Varga Judit, politikai és kormányzati mérlegelési jogkörével élve, végül miért írta alá a saját maga által is elutasított kegyelmi kérvényt. Ez a döntés vezetett végül Novák Katalin és Varga Judit bukásához.

