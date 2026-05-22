Kimondta a Tisza-kormány minisztere: miközben mindenki Ukrajnára figyel, váratlan helyről árasztják el a magyar piacot

Jelenleg nem az ukrán gabona árasztja el a magyar piacot, aszályos időszakban azonban továbbra is valós kockázatot jelent az árletörő hatása, ezért a korlátozás fenntartása indokolt – állítja Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Tisza-kormány szakpolitikusa rámutatott, hogy a magyar kukoricapiac gondja jelenleg nem pusztán ukrán importkérdés: a behozott kukorica fele Lengyelországból, több mint harmada Szlovákiából érkezik, miközben mindkét ország maga is tiltja az ukrán kukorica közvetlen importját. Bóna azt is hangsúlyozta, hogy a döntéseknél egyszerre kell figyelembe venni a magyar gazdák, a takarmánygyártás, az állattenyésztés és az élelmiszer-ellátás biztonságának szempontjait.

Az ukrán gabonaimport körüli vita 2022-ben éleződött ki, amikor Oroszország fekete-tengeri blokádja miatt az EU vámmentességgel és szárazföldi szolidaritási folyosókkal próbálta segíteni az ukrán exportot. A cél az lett volna, hogy a termény továbbjusson a hagyományos afrikai és közel-keleti piacokra, de a logisztikai szűk keresztmetszetek miatt – állítólag – nagy mennyiség ragadt a közép-európai tagállamokban. Emiatt 2023-ban Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Románia és Bulgária importkorlátozásokat sürgetett, az Európai Bizottság pedig átmenetileg megtiltotta az ukrán búza, kukorica, repce és napraforgómag szabad forgalomba hozatalát az öt érintett országban, miközben a tranzitot engedélyezte.

Az Európai Bizottság 2023 szeptemberében nem hosszabbította meg az uniós tilalmat, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia azonban nemzeti alapon fenntartotta saját korlátozásait.

Bóna bejegyzésében azt írta, hogy az Európai Unióba behozott gabonafélékre az Európai Bizottság jelenleg hatályos, 2024. június 28-i végrehajtási rendelete alapján 0 százalékos vám vonatkozik, Oroszország és Belarusz kivételével. Ebből szerinte az következik, hogy az EU–ukrán szabadkereskedelmi megállapodásnak, vagyis a DCFTA-nak a gabonapiac szempontjából jelenleg nincs érdemi szerepe. Az uniós kereskedelmi háttér ugyanakkor időközben többször változott:

az Ukrajnának adott teljes körű ideiglenes kereskedelmi könnyítések 2025. június 5-ig voltak hatályban, majd az EU és Ukrajna 2025 őszén módosított DCFTA-keretet fogadott el.

A miniszter szerint az Ukrajnából az EU-ba exportált főbb gabonafélék mennyisége a 2025/2026-os gabonapiaci szezonban, július és március között jelentősen visszaesett. A kukorica esetében 31 százalékos csökkenést írt az előző szezon azonos időszakához képest, a mindenkori rekordhoz mérve pedig 50 százalékos visszaesést.

A búzánál – a durumtermények nélkül –, 86 százalékos szezonális és 88 százalékos rekordhoz viszonyított csökkenést említett, az árpánál pedig 92, illetve 96 százalékos visszaesésről írt. A legnagyobb felvevőpiacnak Spanyolországot nevezte.

A magyar piaci helyzetről Bóna azt írta, hogy az idei, április végi árak alapján az ukrán kukorica a keleti országrészben versenyképes lehetett volna, de jelenleg elsősorban nem ukrán, hanem lengyel import váltja ki a magyar kukoricát. A bejegyzés szerint a magyarországi termelői átlagár 2026 17. hetében 235 dollár volt tonnánként, miközben az ukrán CPT Csap, vagyis a Nidera terminál ára 220–222 dollár, a lengyelországi termelői átlagár pedig 217 dollár volt tonnánként.

A miniszter azt is közölte, hogy Magyarországra 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 405 ezer tonna importkukorica érkezett, ami a becsült teljes éves felhasználás több mint 11 százaléka.

Bóna szerint a behozatal dinamikája és az idei kukorica-vetésterület visszaesése alapján nem kizárt, hogy a teljes, szeptembertől augusztusig tartó időszakban az import eléri vagy meghaladja a 700 ezer tonnát. A szeptember és március között behozott kukorica fele Lengyelországból, 36 százaléka Szlovákiából származott, miközben – mint írta – Lengyelország és Szlovákia jelenleg is tiltja az ukrán kukorica közvetlen importját, és csak a tranzitot engedélyezi.

Bóna ebből azt a következtetést vonta le, hogy a magyar kukoricapiac problémája jelenleg nem egyszerűen ukrán importkérdés, hanem regionális ellátási és árversenyhelyzet is.

Szerinte Magyarország a klímaváltozás miatt hosszabb távon kukoricából várhatóan legfeljebb önellátásra lesz képes, ezért a takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő-, izocukor- és etanolgyártás elveszíthet egy tonnánként nagyjából 30–40 eurós árelőnyt, amit részben olcsóbb importtal próbál kompenzálni.

A géntechnológiával módosított növények ügyében a miniszter azt írta, hogy Ukrajnában a GMO-növények termesztése már tiltott, az európai uniós jogharmonizáció pedig ezen a területen 2026 szeptemberétől valósul meg teljes mértékben. Ezt a kérdést azért emelte ki, mert az ukrán gabonával szembeni politikai és agrárpiaci kifogások között rendszeresen megjelenik az egészségügyi és élelmiszer-biztonsági kockázatokra való hivatkozás is.

A bejegyzés végén Bóna azt írta:

aszályos időszakban valós veszély az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell.

Hozzátette ugyanakkor, hogy „a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem kalkulál a magyar piacra”, mert az import most Lengyelországból és Szlovákiából érkezik. A miniszter szerint a döntéseknél „figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztők érdekeit is”, a legfontosabb cél pedig „az élelmiszer biztonság fenntartása”, amely alatt nemcsak az ellátásbiztonságot, hanem kiemelten az egészségügyi biztonságot is érteni kell.

