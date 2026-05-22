Kimondták a kemény ítéletet Orbán Viktor jövőjéről

A társadalom több mint kétharmada szerint Orbán Viktornak az áprilisi választási vereség után vissza kellene vonulnia, vagy legalábbis hátrébb kellene lépnie a politika első vonalából. Az IDEA Intézet felméréséből kiderül, hogy míg a lakosság többsége lezártnak tekinti a távozó miniszterelnök karrierjét, a legnagyobb ellenzéki erővé vált Fidesz-KDNP szavazóinak kétharmada továbbra is őt látná szívesen a párt élén.

Orbán Viktor összesen húsz évig kormányozta az országot. A legutóbbi négy parlamenti ciklust egyhuzamban vitte végig. Bár a súlyos áprilisi vereség utáni nyilatkozataiból az derül ki, hogy ő maga nem tartja lezártnak a politikai pályafutását, a társadalom sokkal borúlátóbb a jövőjét illetően.

A válaszadók 59 százaléka szerint teljesen vissza kellene vonulnia.

További 10 százalékuk úgy véli, hogy a háttérbe húzódva kellene segítenie a Fidesz-KDNP újjáépítését. Mindössze a felnőtt lakosság ötöde gondolja úgy, hogy továbbra is neki kellene vezetnie a pártot.

A felmérés rávilágít, hogy Orbán jövőjének megítélését erősen befolyásolja a személyes szimpátia. Május elején a lakosság felének nem volt szimpatikus, és csupán a negyedük kedvelte. Sokatmondó adat azonban, hogy még a szimpatizánsainak 35 százaléka is a visszavonulását szorgalmazza. Teljes távozását legkevésbé a 40-60 év közötti korosztály várja el. Emellett a nagyobb vidéki városok lakói az átlagnál nagyobb arányban tartanák meg őt pártvezetőnek.

Forrás: IDEA

A pártpreferenciák mentén éles különbségek rajzolódnak ki. A TISZA szavazóinak túlnyomó többsége, sőt még a Mi Hazánk támogatóinak negyede is a visszavonulását szeretné. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP bázisának kétharmada ragaszkodik ahhoz, hogy a távozó miniszterelnök maradjon a párt élén. Bár a teljes visszavonulást a saját táborában szinte senki sem követeli, a kormánypártból lett ellenzéki erő szavazóinak harmada is úgy látja, hogy Orbán Viktor munkájára a továbbiakban már nem a politika első vonalában lesz szükség.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán