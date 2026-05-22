Kutyád, macskád van? Szigorú új kötelezettséget írnak elő
Az Európai Unió Tanácsa elfogadta a kutyák és macskák jólétéről és nyomon követhetőségéről szóló új jogszabályt. A rendelet most először vezet be egységes, uniós szintű szabályokat a kedvtelésből tartott állatok tenyésztésére, azonosítására és kereskedelmére - írja az Európai Bizottság.

Az új rendelet közös követelményeket ír elő a kutyák és macskák uniós értékesítésében részt vevő tenyésztők, kereskedők, állatmenhelyek és online platformok számára. Ezenkívül egy kötelező azonosítási és nyilvántartási rendszert is bevezet. Ennek célja az állatok teljes körű nyomon követhetőségének biztosítása az Európai Unió egész területén.

A javaslatot korábban már az Európai Parlament is támogatta. A testület szerint a kutyákat és macskákat kötelezően mikrochippel kellene ellátni, majd olyan nemzeti adatbázisokban nyilvántartani, amelyek egységes formátumban kezelik az adatokat. Az eladók, tenyésztők és menhelyek négy év haladékot kapnának az alkalmazkodásra, a nem értékesítési céllal tartott kutyák gazdáinak tíz, a macskatartóknak pedig tizenöt évük lenne a szabályok teljesítésére. Az EU-n kívülről behozott állatokat is előzetesen regisztrálni kellene.

A szabályozás megtiltaná bizonyos közeli rokon állatok pároztatását, valamint az olyan tenyésztési gyakorlatokat, amelyek egyes tulajdonságok túlzott erősítésével veszélyeztetik az állatok egészségét. Emellett tilos lenne a kutyák és macskák csonkítása kiállítási vagy versenycélból, továbbá – az állatorvosi indokokat kivéve – a tartós kikötésük mozdíthatatlan tárgyhoz.

A jogszabály az illegális állatkereskedelem, a felelőtlen tenyésztési gyakorlatok és az online állatértékesítés terjedése miatti növekvő aggodalmakra is reagál.

A rendelet több fontos elemet is tartalmaz.

  • Szigorúbb állatjóléti előírásokat vezet be a tenyésztés, a tartás, a bánásmód és az állategészségügyi ellátás terén.
  • Az extrém testfelépítési jegyeket mutató kutyákat és macskákat a jövőben kizárják a versenyekből, a kiállításokról és a bemutatókról.
  • Az online hirdetéseknek ezentúl ellenőrizhető azonosító adatokat kell tartalmazniuk.
  • A harmadik országokból történő behozatalra pedig a belső piaci szabályokkal egyenértékű nyomon követhetőségi és állatjóléti előírások vonatkoznak majd.
  • Emellett az illetékes nemzeti hatóságok megerősített végrehajtási, valamint határokon átnyúló együttműködési mechanizmusokat kapnak.

A jogszabály többlépcsős átmeneti időszakokkal, fokozatosan vezeti be a kötelező azonosítási és nyilvántartási követelményeket. Ezek az uniós piacon forgalomba hozott, illetve az Európai Unióban tartott kutyákra és macskákra egyaránt vonatkoznak, beleértve a magántulajdonban lévő állatokat is. A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

The Science of Football

