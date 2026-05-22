Kutyád, macskád van? Szigorú új kötelezettséget írnak elő

Az új rendelet közös követelményeket ír elő a kutyák és macskák uniós értékesítésében részt vevő tenyésztők, kereskedők, állatmenhelyek és online platformok számára. Ezenkívül egy kötelező azonosítási és nyilvántartási rendszert is bevezet. Ennek célja az állatok teljes körű nyomon követhetőségének biztosítása az Európai Unió egész területén.
A javaslatot korábban már az Európai Parlament is támogatta. A testület szerint a kutyákat és macskákat kötelezően mikrochippel kellene ellátni, majd olyan nemzeti adatbázisokban nyilvántartani, amelyek egységes formátumban kezelik az adatokat. Az eladók, tenyésztők és menhelyek négy év haladékot kapnának az alkalmazkodásra, a nem értékesítési céllal tartott kutyák gazdáinak tíz, a macskatartóknak pedig tizenöt évük lenne a szabályok teljesítésére. Az EU-n kívülről behozott állatokat is előzetesen regisztrálni kellene.
A szabályozás megtiltaná bizonyos közeli rokon állatok pároztatását, valamint az olyan tenyésztési gyakorlatokat, amelyek egyes tulajdonságok túlzott erősítésével veszélyeztetik az állatok egészségét. Emellett tilos lenne a kutyák és macskák csonkítása kiállítási vagy versenycélból, továbbá – az állatorvosi indokokat kivéve – a tartós kikötésük mozdíthatatlan tárgyhoz.
A jogszabály az illegális állatkereskedelem, a felelőtlen tenyésztési gyakorlatok és az online állatértékesítés terjedése miatti növekvő aggodalmakra is reagál.
A rendelet több fontos elemet is tartalmaz.
- Szigorúbb állatjóléti előírásokat vezet be a tenyésztés, a tartás, a bánásmód és az állategészségügyi ellátás terén.
- Az extrém testfelépítési jegyeket mutató kutyákat és macskákat a jövőben kizárják a versenyekből, a kiállításokról és a bemutatókról.
- Az online hirdetéseknek ezentúl ellenőrizhető azonosító adatokat kell tartalmazniuk.
- A harmadik országokból történő behozatalra pedig a belső piaci szabályokkal egyenértékű nyomon követhetőségi és állatjóléti előírások vonatkoznak majd.
- Emellett az illetékes nemzeti hatóságok megerősített végrehajtási, valamint határokon átnyúló együttműködési mechanizmusokat kapnak.
A jogszabály többlépcsős átmeneti időszakokkal, fokozatosan vezeti be a kötelező azonosítási és nyilvántartási követelményeket. Ezek az uniós piacon forgalomba hozott, illetve az Európai Unióban tartott kutyákra és macskákra egyaránt vonatkoznak, beleértve a magántulajdonban lévő állatokat is. A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rohamosan fogy a magyar népesség, hat év alatt 200 ezer fővel lettünk kevesebben
A gazdasági növekedésnek is betesz a demográfia.
Figyelmeztet a szakértő: vészesen közel lehetünk egy buborékhoz
Baljós jel ez a sok mega IPO.
Akkora a baj a kötvénypiacon, hogy ilyen még 2022-ben sem történt
Teljesen más miatt aggódott a piac négy éve.
Elesett az M7-es, az M1-es és az M3-as is
Rendkívül erős a forgalom.
Ütköző pályára kerültek Magyar Péter és Ursula von der Leyen emberei – árokharc lett az EU-pénzek kiszabadításából
Olyan vitás pontok bukkantak elő, ahol szinte lehetetlen lesz a kompromisszum.
Egyre terjed a ritka, halálos vírus: mindenki feszülten figyeli az fejleményeket
A legmagasabb szintű riasztást adta ki a WHO.
Megvan a felsőoktatásért felelős államtitkár
Katz Sándor lesz az.
Döntött az Egyesült Államok: irdatlan összegű fegyverüzletet ütöttek nyélbe Ukrajnával
Próbálják felturbózni a Hawk rakétákat.
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.