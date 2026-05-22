Lemond Trump hírszerzési vezetője
Tulsi Gabbard lemond a nemzeti hírszerzési igazgatói posztjáról. Erről a Fox News Digital számolt be pénteken a politikus lemondólevelére hivatkozva.

Gabbard egy pénteki, az Ovális Irodában tartott megbeszélésen tájékoztatta Donald Trump elnököt távozási szándékáról.

A lemondás június 30-án lép hatályba.

Lemondólevelében köszönetet mondott Trumpnak a belé vetett bizalomért. Kiemelte továbbá, hogy hálás a lehetőségért, amiért az elmúlt másfél évben vezethette a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatalát.

Távozásának okaként férje nemrég diagnosztizált, ritka csontdaganatos megbetegedését jelölte meg.

