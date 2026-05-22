Megborul az időjárás: eső nem lesz és a Brit-szigeteken melegebb lehet, mint a török riviérán
Megborul az időjárás: eső nem lesz és a Brit-szigeteken melegebb lehet, mint a török riviérán

Május utolsó harmadában ismét a megszokottnál jóval szárazabbra fordul térségünk időjárása. Visszatér egy korábbról már jól ismert légköri elrendeződés, amely minimális csapadékot, illetve a meleg időszakok és a rövid lehűlések váltakozását hozza magával - írja a Weather on Maps.

A hónap végéig újra az a meteorológiai helyzet alakul ki, amelyet a tél végén és a tavasz folyamán már többször megtapasztalhattunk. Nyugat-Európa felett egy anticiklon, míg a kontinens északkeleti részén élénk ciklontevékenység határozza meg az időjárást.

Mivel a Kárpát-medence az anticiklon keleti peremén helyezkedik el,

a csapadékhajlam minimálisra csökken.

Ennek következtében a legtöbb helyen eső nélkül telnek a napok. A hőmérséklet is jellegzetesen alakul: a néhány napos felmelegedéseket rendre rövid hidegbetörések szakítják meg, de fagyoktól természetesen már nem kell tartani.

Ez a nagytérségű légköri áramlás meglepő európai végleteket is eredményezhet. A jelenlegi folyamatok alapján előfordulhat, hogy a megszokott déli és délkeleti tájak helyett

a Brit-szigeteken alakul ki hamarabb az igazi strandidő. Ezzel pedig még a Török Riviérát is megelőzhetik.

