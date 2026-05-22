Megint jön a szárazság? Kiderült, milyen idő vár ránk május végéig
Május utolsó harmadában ismét a szokásosnál jóval szárazabbra fordul térségünk időjárása – írja pénteki Facebook-bejegyzésében a Weather On Maps oldal. Újra ugyanazt a légköri elrendeződést fogjuk látni, amit tél végén és tavasszal annyiszor – tették hozzá.

A következő tíz napban az alábbi légköri viszonyok határozhatják meg Magyarország időjárását:

  • Anticiklon Nyugat-Európában, gyakori ciklontevékenység a kontinens északkeleti részén.
  • A Kárpát-medence az anticiklon keleti peremén helyezkedik el, ahol a pár napos meleg időszakok között rövid hidegbetörések érkeznek (nyilván most már fagyok nélkül). Csapadék nagyon kevés hull.
  • Ebben a nagytérségű elrendeződésben könnyen előfordulhat az, hogy inkább találkozhatunk strandidővel a Brit-szigeteken, mint a Török Riviérán.

Jelentősebb változás legkorábban a hónapváltás után érkezhet a Weather On Maps friss előrejelzése alapján.

