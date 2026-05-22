Megjött a friss előrejelzés: berobban a kánikula Magyarországra

A pünkösdi hosszú hétvégén túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadék szinte egyáltalán nem valószínű. A hőmérséklet napról napra emelkedik: szombaton még 23–29, de keddre már 28–33 fokos maximumok is lehetnek, ami már a nyarat idézi. Az élénk északias szél végig kitart a hétvégén. Komolyabb időjárási változásra csak a jövő hét közepétől kell számítani.

A pünkösdi hosszú hétvégén is sok napsütésre számíthatunk, a csapadék esélye minimális - egyúttal gyorsan haladunk a nyár felé, a maximumok ugyanis egyre inkább ezt az időszakot idézik.

Komolyabb változás a jövő hét közepén mehet végbe

- írja a HungaroMet.

Szombatra virradó éjszaka nagy területen kiderül az ég, viszont a középső országrészben és a Dunántúlon egy összeáramlási zóna mentén maradhatnak gomolyfelhők. Emellett éjszaka némi fátyolfelhőzet is érkezik az ország fölé. Csapadék nem lesz. Az északias irányú szél nagy területen mérséklődik, azonban főleg a Tiszántúlon még hajnalban is élénk marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható, de a szélvédett északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Szombaton napos, száraz idő várható az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti, északi szél egy a Dunántúl középső része, és a Börzsöny térsége fölött húzódó összeáramlási zóna kivételével ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik.

A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.

Vasárnap napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Délutánra 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.

Hétfőn napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Egy-egy zápor a középső tájakon előfordulhat. Az északias szél nagy területen lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet hajnalban többnyire 11 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

A csúcsérték 26 és 31 fok között valószínű.

Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél helyenként megélénkül. A minimum 9, 18, a csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images