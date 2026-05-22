Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken késő este a Moody’s, ehhez továbbra is negatív kilátást rendel – derül ki a hitelminősítő közleményéből.

A jelenlegi felülvizsgálatnál már pozitívumként vette figyelembe a Moody’s, hogy várakozásaik szerint

javulhat az új magyar kormány és az Európai Unió viszonya, illetve jelentős összegű eddig zárolt uniós forrás kerülhet feloldásra.

Ezzel szemben a 2020 óta tapasztalható magas költségvetési hiány negatívum, illetve ide sorolják a mélyben tapasztalható intézményi és kormányzati hiányosságokat.

A 2026-os növekedési kilátások kapcsán a bizonytalanságot emelik ki a Moody’s szakemberei, elsősorban a közel-keleti háború esetleges továbbgyűrűző hatásai miatt, illetve a fő kereskedelmi partnerek gyenge növekedésére visszavezetve.

A hitelminősítő most 1,9%-os GDP-növekedést vár idénre és 2,2%-ot 2027-re, korábban mindkét előrejelzés 2,3%-os növekedést mutatott.

Kiemelik, hogy a választás előtti költekezés segíti a fogyasztást, illetve fokozatos helyreállást várnak a beruházások terén is 2026 végétől a nemzetközi gazdasági hangulat javulása és az uniós források beérkezése miatt.

A költségvetési hiány a hitelminősítő szerint „legalább” a GDP 5,2%-ára növekszik idén a már említett választás előtti kiadások miatt. Az új kormánytól fokozatos fiskális normalizációra számítanak, azonban ennek pontos útja egyelőre bizonytalan, mivel egyelőre nem ismertek a konkrét tervek. A magas hiány miatt az idei év végére a GDP 76,3%-ára, majd 2027 végére 77,1%-ára emelkedhet az államadósság. Kiemelik, hogy az új kormány szoros határidőkkel kénytelen dolgozni, hogy az uniós pénzeket felszabadítsa, illetve kihívásokkal teli helyzetben veszi át a költségvetést. Utóbbi miatt fennáll annak a kockázata, hogy a vártnál magasabb lesz a deficit és az államadósság az év végére.

A negatív kilátás alapján a közeljövőben nem várható felminősítés, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy

stabilra javíthatják a kilátást, ha tartós és jelentős javulás áll be a magyar kormány és az EU viszonyában. Ugyanebbe az irányba mutatna egy vártnál erősebb költségvetési konszolidáció és alacsonyabb adósságráta.

A fentiekkel szemben leminősítés veszélyével járna, ha a költségvetés a vártnál rosszabb állapotban lenne, illetve a növekedés elmaradna az előrejelzéstől. Ugyanígy rosszul jönne egy esetleges NATO-orosz háború kitörése, ami a Moody's szerint alacsony valószínűségű, de nagy hatású geopolitikai fejlemény lenne.

A hitelminősítőnél egyébként 2024 novembere óta negatív a magyar kilátás, az íratlan szabályok szerint ezen 12-24 hónapon belül változtatni kell vagy leminősítéssel vagy a kilátás javításával.

Vagyis a következő felülvizsgálatkor novemberben valamilyen irányú lépésre számíthatunk a cégtől, a fenti tényezők dönthetik majd el annak irányát.

Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban 1. felülvizsgálat 2. felülvizsgálat Moody's május 22. november 20. Standard & Poor's május 29. november 27. Fitch június 5. december 4. Forrás: Portfolio-gyűjtés

