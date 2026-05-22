FONTOS Rohamosan fogy a magyar népesség, hat év alatt 200 ezer fővel lettünk kevesebben
Megkongatta a vészharangot a pápa, megkezdődött az emberi lét értelmének hanyatlása
MTI
A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít - jelentette ki XIV. Leó pápa pénteken kiadás előtt álló enciklikája témáit ismertetve.
Az egyházfő emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én, pünkösdhétfőn jelenik meg. Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra - mondta XIV. Leó.

A pápa a kommunikációval, kultúrával és oktatással foglalkozó vatikáni hivatalok nemzetközi konferenciáján szólalt fel, amelyet a tömegtájékoztatás egyházi világnapja alkalmából tartottak a Vatikánban. XIV. Leó úgy vélte:

vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette.

A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai, a digitális eszközök alkalmazását az emberiség szolgálatába kell állítani - tette hozzá. A pápa felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire:

a chatbotok és más technológiák kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket.

Osztotta az aggodalmat a mesterséges intelligencia gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát.

Hangsúlyozta, hogy a digitális ismeretterjesztésnek tartalmaznia kell az Istent és az emberiséget érintő igazságokat is:

az egyház megszólítva érzi magát a digitális, információs és mesterséges intelligenciára épülő kompetenciák elsajátítása elősegítésében az oktatási rendszeren belül.

Címlapkép forrása: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

