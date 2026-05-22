Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Visszavonja kilépési szándékát Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból – derül ki a pénteki Magyar Közlönyből. A kilépést még az előző kormány kezdeményezte, ezt csinálja most vissza az új kabinet.

A megjelent kormányhatározat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést.

Ezzel együtt elrendeli az ENSZ Diplomáciai Konferenciája által, a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott Statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott Megállapodás felmondásáról szóló

2025. évi XXX. törvény hatályon kívül helyezésére irányuló törvényjavaslat előkészítését és a törvényjavaslat Országgyűléshez való benyújtását.

A felelős az igazságügyi miniszter, egy másik határozattal pedig felszólítják a külügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges jognyilatkozatokat.

