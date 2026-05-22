Megvan a felsőoktatásért felelős államtitkár
Katz Sándort felsőoktatásért felelős államtitkárnak kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter.

A megújuló oktatáspolitikánk rendkívül fontos területe a felsőoktatás. Olyan egyetemi rendszert szeretnénk építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat, írja Lannert a Facebookon, aki bejelentette, hogy Katz Sándort felsőoktatásért felelős államtitkárnak kérte fel.

Katz Sándor nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét.

"Különösen fontosnak tartom, hogy egyszerre érti a tudományos kiválóság, az egyetemi autonómia és a modern intézményvezetés szempontjait. Olyan vezetőre van szükségünk, aki nemcsak kiváló tudós, hanem képes közösségeket építeni és hosszú távon gondolkodni a magyar felsőoktatás jövőjéről" - írja Lannert.

Autonóm, nemzetközileg nyitott felsőoktatás megteremtésén szeretnék dolgozni. Olyan egyetemeket képzelek el, ahol a 21. századi elvárásoknak megfelelő oktatás mellett a legkiválóbb szakmai műhelyek működhetnek.

Hiszem, hogy a magyar felsőoktatás jövője a nyitottságon, a tudás megbecsülésén, a nemzetközi együttműködéseken és a szakmai kiválóságon múlik. Ehhez erős, hiteles és felkészült vezetőkre van szükség, emelte ki Lannert.

The Science of Football

