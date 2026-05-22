Megvan az új kormányfő Magyarország szomszédjában
Gazdaság

Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Jansát, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé.

A 68 éves Jansa a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője: 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, az SDS-t 1993 óta vezeti. Korábban háromszor volt miniszterelnök: 2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között vezette a kabinetet.

