FONTOS Itt a biztonsági jelentés a magyarországi halálos robbanást érintő Olefin-1 üzemről – ez az egyik legveszélyesebb létesítmény a területen
Nagy változás jön a Yettel egyes tarifáinál
Nagy változás jön a Yettel egyes tarifáinál

A Yettel megújította feltöltőkártyás mobilcsomagjait: az új rendszerben megszűntek az adat- és hangkeretek korábbi időkorlátai, így a megvásárolt keretek addig használhatók, amíg el nem fogynak. Minden feltöltés egységesen 365 napos érvényességet biztosít, az alkalmazáson keresztüli feltöltésért pedig 1 napos korlátlan mobilnetet kapnak az ügyfelek - közölte a cég.

Emellett minden feltöltés egységesen 365 napos érvényességet biztosít, vagyis a kártya élettartama minden egyes feltöltéssel egy évvel meghosszabbodik.

A szolgáltató szerint a feltöltőkártyás ügyfelek számára továbbra is fontos szempont az átlátható költségstruktúra és a rugalmas használat. Az új kínálatban külön választhatók az adat- és perccsomagok, amelyek az 1 napos, 1 GB-os opciótól a 30 napos korlátlan mobilnetig terjednek.

A Yettel alkalmazásban történő egyenlegfeltöltés után az ügyfelek 1 napos korlátlan mobilnetet kapnak. A társaság szerint külön percopció vásárlásával a belföldi hívások percdíja akár 12 forintra is csökkenthető.

A feltöltőkártyás csomagokat elsősorban azok választhatják, akik ritkábban használják telefonjukat, szeretnék előre meghatározni havi költéseiket, vagy nem akarnak hosszabb távú szerződést kötni. A szolgáltató szerint a konstrukció szülők és első telefont használó gyerekek számára is népszerű lehet, mert könnyebben kontrollálható vele a mobilhasználat és az adatforgalom.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

The Science of Football

