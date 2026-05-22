Orbán Anita az uniós helyreállítási alap teljes csomagját hazahozná

Orbán Anita a minisztériumon belül elsőként átfogó átvilágítást és állapotfelmérést ígér: nemcsak fizikai biztonsági ellenőrzést, hanem az apparátus és az informatikai rendszer vizsgálatát is. Ezzel párhuzamosan a bizalom visszaépítését jelöli meg alapfeladatnak, ami nélkül szerinte sem belső működés, sem külső partneri viszony nem rendezhető.

A „megújított” diplomácia nála viselkedési és munkakultúra-sztenderdeket is jelent: kevesebb látványos konfliktust, több szakmai tárgyalást és rendszeres partneri kommunikációt. Ennek jelképes, de gyakorlati lépése a Budapestre akkreditált nagykövetek újbóli meghívása és a minisztériumi állománygyűlések visszahozása, mert szerinte ezek az alapcsatornák is hiányoztak.

Személyi kérdésekben nem „tisztogatást”, hanem professzionális csapatépítést hirdet: a jövőbeni külügyi karrier feltételének a szakmai felkészültséget és a sértetlen integritást nevezi, miközben azt állítja, önmagában nem kizáró ok, ha valaki a korábbi években is a rendszerben dolgozott. Középtávú célként visszahozná a versenyvizsgát, amely nélkül nem lehet külügyi pályára kerülni.

Ukrajna esetében a következő időszakot egyetlen kulcstémára fűzi fel: a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvhasználati jogainak rendezésére.

Az új külügyminiszter azt mondja, szakértői egyeztetés indult, amely kizárólag erről szól, és amíg nincs „konkrét eredmény”, addig Magyarország más ügyekben (például az ukrán EU-csatlakozás továbbléptetésében) nem kíván előre menni.

„Cél­dátumként” a június elejére tervezett beregszászi találkozó ötletét nevezte meg, mert szerinte addigra kellene kézzelfogható eredményekig jutni ahhoz, hogy magasabb szintű politikai egyeztetések (akár miniszterelnöki szinten) reálissá váljanak.

Oroszországgal kapcsolatban pragmatikus viszonyt hirdet, és nem zárja ki egy jövőbeni külügyminiszteri szintű találkozó (Lavrov–Orbán Anita) lehetőségét sem, ha lesz érdemi téma.

Az EU-val való viszony rendezését kézzelfogható célokat nevezett meg: augusztus végéig teljesítenék a befagyasztott források feloldásához szükséges jogállamisági feltételeket, és célként tűzi ki, hogy a helyreállítási alap teljes csomagját (támogatás + kedvezményes hitel) le tudják hívni. Emellett azt ígéri, hogy egy éven belül látható eredmény lesz a „hazahozott uniós pénzek” mellett az Erasmus és a Horizon újraindítása, a szomszédsági kapcsolatok rendezése, valamint a konstruktívabb V4- és euroatlanti együttműködés.

